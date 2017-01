MoraBanc Andorra logra el último billete copero con un Shermadini en modo MVP (95-69)

Primera parte de ensueño del MoraBanc Andorra Eléctrico . Así fue el inicio de partido de los andorranos, sabedores de lo que se jugaban y que a los 3 minutos ya ganaba 13-5. El ciclón andorrano no daba tregua, y a pesar de recortar distancias Stojanovski con un triple, Antetokounmpo , con 8 de sus 16 puntos en este primer cuarto, y Shermadini llevarían la ventaja hasta los 10 puntos de diferencia 18-8 en el quinto minuto del encuentro. Si el primer cuarto ya finalizaba con 11 puntos de renta de los locales (30-19), en el segundo se mascaría la tragedia para los visitantes. Dos triples de Colom abrían más distancia para los andorranos.Y es que los de Zan Tabak parecían un equipo totalmente distinto al que logró tres victorias consecutivas y de prestigio ante Real Madird, Retabet Bilbao Basket y Unicaja de Málaga. Sus porcentajes de tiro fueron bajísimos en este segundo cuarto, concedieron totalmente el rebote a un rival que lo cargaba francamente bien en la zona y en ningún momento consiguieron frenar el vendaval andorrano, provocando la frustración de jugadores como Alfonso Sánchez. Siguiendo el juego veloz al que nos tienen acostumbrados los andorranos y con una intensidad defensiva que les permitía correr con facilidad, el parcial fue de 24-9 y la diferencia de valoración enorme: 74-9.

Reacción visitante tras el descanso

No es fácil reaccionar después de una desventaja de 26 puntos pero el Real Betis, de la mano de un Nachbar muy acertado desde el triple y de Stojanovski, consiguió bajar la ventaja de los 20 puntos en los primeros compases del tercer cuarto. Zan Tabak debió dar las consignas correctas en el vestuario porque el Betis Energía Plus parecía un equipo totalmente distinto. Conseguían anotar con facilidad y luchaban el rebote con ganas y ambición. A pesar de no poder contar prácticamente con la ayuda de Mahalbasic, cargado de faltas, los andaluces iban bajando diferencias con minutos importantes de Locket y Nachbar. Tal fue la reacción verdiblanca que a falta de un minuto para finalizar el tercer cuarto, consiguieron colocarse a 5 puntos. Pero entonces...