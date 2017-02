El Barcelona sucumbe en la prórroga ante un Estudiantes muy motivado (83-81)

Edgar Vicedo nos atendió en exclusiva al final del encuentro en la zona de vestuarios, y comentó como es importante ir partido a partido y no pensar en los playoffs, a pesar de que sabía la buena oportunidad que tenían de acercarse a Morabanc Andorra (octavo clasificado).

Además a la pegunta de que se le pasó por la cabeza en sus dos tiros libres comentó: " Se me han pasado más en cuatro segundos.. entre el triple, la canasta fallada antes de los tiros libres, los tiros libres, se me han pasado tantas cosas en este corto periodo de tiempo que me van a hacer mejorar muchísimo, más que cualquier otra situación de partido".

En rueda de prensa por un lado el técnico del Barcelona, Bartzokas, apuntó como uno de los puntos claves en la derrota fue su falta de acierto a la hora de proteger el balón, mientras que Salva Maldonado recalcó la entrega del equipo y el público, respondiendo a nuestra pregunta sobre el papel de Ondrej Balvin en el equipo, destacando algunos de sus puntos fuertes como físico, frescura, energía y rebote, algo que según Maldonado, antes no tenían.