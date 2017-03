Sàbat y Abalde se llevan el triunfo a Badalona ante el Real Betis (57-71)

Diego Ocampo: “Ha sido un partido muy duro, haciendo reflejo a lo que nos jugábamos. Todos los partidos valen igual, pero a estas alturas no es tan fácil asimilarlo así. Rendir al máximo en cada partido es la clave. Un primer cuarto con mucha tensión, con lanzamientos fallados y muchas pérdidas. Nosotros poco a poco nos hemos metido en el partido, con acierto, y la defensa en el poste bajo ha sido clave para parar a Mahalbasic y Lockett. Hemos forzado a que hicieran tiros punteados al final, pero por jugadores que queríamos que tirasen. A final del tercer cuarto y el último cuarto hemos pasado un mal momento. Hemos defendido mal el uno contra uno, nos han cogido el rebote ofensivo por llegar mal y tarde. Hay una jugada clave, cuando estamos a ocho, con el público apretando muchísimo, en la que hemos tenido paciencia y acaba con canasta y adicional. Es determinante porque denota calma y determinación para finalizar. Al final hemos querido más porque el average es importante. Tienes distintas opciones: jugar a no perder, a que no te quiten el average, o ir a por más. Nuestra idea fue esta última y sólo queda felicitar a los jugadores por el trabajo realizado. Este partido se ganó en Badalona la semana pasada cuando los jugadores de la cantera y los entrenadores saltaron a la pista. Tenemos que entender que los profesionales no jugamos sólo por nosotros, sino para mucha más gente, y aquello fue determinante.

¿Te quitas un peso de encima con el average?: “Pesos tengo bastantes. Es un temporada difícil y hay que aceptar esta dificultad. Tenemos que aceptar que ésta es nuestra realidad y así va a ser hasta el último partido. Desde ahí tener valor, que es la clave. El valor para tirar bien, jugar con decisión. Es difícil porque hay momentos de tensión, pero creo que lo hemos logrado bien. En la situación en la que estamos es muy importante tener valor y aceptar que es necesario. Que también puedes perder, porque el resto de equipos también juega y no puedes controlarlo todo, pero creo que la base de lo que depende de ti es hacerlo desde ahí.

¿Cómo se explica lo del Betis en el segundo cuarto?: “La tensión. Nosotros jugando y jugando se nos fue quitando. A ellos no, se pusieron más nerviosos. En la previa dije que la clave era mental. Pensamos que los jugadores no son humanos, pero lo son. Por muchos años que lleven en esto son personas, y se ponen nerviosos. Han jugado bloqueados, no es una cuestión de actitud. A nosotros también nos pasa, forma parte del juego, te bloqueas”.

Zan Tabak: “Lo primero es que en ataque no estamos suelto, es obvio. Tampoco hemos sabido manejar la presión y la importancia de este partido. Hemos fallado muchos lanzamientos y momentos en los que por causa de no meter tiros empezamos a hacer cosas que no entrenamos. No es la primera vez que nos pasa. Cuando chocamos contra esa pared empezamos a hacer esas cosas”.

Poco acierto en ataque: “No es una cosa del segundo cuarto, sino desde el principio. Nos hemos precipitado, no buscábamos pase extra, sino jugadas individuales. Hemos tenido situaciones para estar por encima en el marcador y no hemos estado simplemente porque la ansiedad de todos nosotros ha hecho que busquemos acciones individuales. Cuando teníamos tiros abiertos como los tiros libres, tampoco los hemos metido”.

Ni Kane ni Marelja han solucionado para lo que vinieron: “En el último partido la dirección fue correcta, creo que no se puede decir lo contrario. Hoy podíamos tener mejor dirección y ejecución. Nosotros para el pívot no fichamos a nadie titular, sino a alguien que nos ayudara un poquito”.

¿Se bloque el equipo en estático?: “Nosotros jugamos mejor y somos mejor equipo cuando podemos correr y buscar canasta fácil al contraataque. Somos un equipo que tira pocos triples, con buen acierto, pero pocos triples, y ahí partidos donde no sabemos leer que esto nos da problemas a media distancia. Nos cuesta anotar cuando Mahalbasic no está dentro, porque nos ofrece unas variantes que sin él no tenemos”.

¿Te has venido abajo anímicamente?: “Simplemente estoy intentando dar respuestas con la mayor calma posible, de forma honesta, porque yo también estoy caliente, estoy jodido. Antes de Fuenlabrada también estábamos en este sitio y ahora queda seguir luchando, porque no quedan dos partidos hasta el final. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y luchar, porque es nuestra solución”.

¿Te ha decepcionado el equipo?: “No, no, no. Todo lo que pasa con equipo lo tomo con mi responsabilidad. Sólo lo miro desde el punto de vista de cómo puedo hacerlo mejor. No puedo decirle nada a los jugadores cuando no falta esfuerzo. No hemos sabido manejar la presión, empezando por mí y por mi staff, que no lo hemos logrado inculcar”.

Para quitarse la presión, ¿viene bien jugar contra grandes ahora?: “No sé qué decirte. Lógicamente debería ser así, porque nosotros hemos jugado buenos partidos contra rivales superiores a nosotros, y ganamos alguno. Pero siempre vamos a llegar al punto de tener que romper esa pared cuando jugamos mal. En Fuenlabrada lo hicimos en el último cuarto cuando nos pusimos abajo, donde seguimos luchando y trabajando. Espero que volvamos a esto”.

¿Es sólo mental el problema del equipo?: “Tácticamente no puedo decirte nada más que no hemos encontrado ninguna defensa que no hayamos visto antes. No hemos visto nada a la que no hayamos enfrentado antes. Cuando un equipo falla tiros fáciles, bandejas, para mí se queda como un punto de no poder con la presión. Pero esto es un trabajo que se debe hacer para que el equipo aguante este tipo de presiones. No sólo debemos trabajar tácticamente sobre cómo jugar ante el otro equipo”.