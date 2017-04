En San Pablo no hay 'alumbrao' (72-89)

ARGUMENTOS FRENTE A LA DESIDIA: El Barcelona superó claramente al Betis , que sólo pudo hacerle frente durante el primer cuarto. La retahíla del refranero español sobre el concepto tiempo (ya saben, aquello de “Tiempo al tiempo” o “El tiempo pone a cada uno en su sitio”) hizo acto de presencia sobre el parquet de San Pablo para ver cómo el efecto de actitud, energía y agresividad inicial se diluía cual paracetamol en vaso de agua. Porque agua fue lo que hizo el Betis en defensa. Agua, pantano, envase… Los azulgranas lo que vieron fue una piscina en el aro andaluz y enchufaron triples por doquier. Las cuentas eran muy sencillas, pero había que leer entre líneas. Los de Bartzokas manejaban cuándo pasar, cuándo driblar, creían en el rebote frente a un equipo ateo, el sevillano, de todos estos conceptos. La desidia a la improvisación no tenía nada que hacer ante un equipo fuerte, que ni en su año más brillante, respetó la mínima esencia de jugar al baloncesto. Con eso le bastó.

CARGAR EL REBOTE OFENSIVO, CUESTIÓN DE ACTITUD: A veces, más allá de la habilidad innata o el instinto del jugador, cargar el rebote ofensivo es una cuestión de fe. Ni porque la cuaresma estuvo cerca el Betis creyó en ello. Penitente, eso sí, el equipo de Alejandro Martínez parece eterno. El Barça acudió a las segundas oportunidades como el que va al rastrillo, encontrando balones baratos que, casualmente, no encontraban jugadores verdiblancos en la trayectoria del rebote. Bartzokas tuvo a los suyos enchufados los 40 minutos, no permitió despistes y les apretó haciéndoles ver que la asignatura que nunca debe suspenderse es la que está en el coco. Y el sobresaliente, ahí, se lo llevaron Víctor Claver (11+7) y Aleksandar Vezenkov (13+6), que realizaron un partido muy sólido desde sus centímetros.

UN EQUIPO ROTO, DESHILACHADO: Ése es el Real Betis Energía Plus. Está descosido, y se puede decir que lo está porque en algún momento parecía que las piezas encajaban, pero la realidad es que la escuadra andaluza es un desbarajuste cotidiano. Los bases sumaron, en total, la fría estadística de una asistencia en todo el partido. Trent Lockett, alero que ha jugado hoy incluso de ala-pívot, dio más de la mitad de las asistencias de su equipo (7 por las 13 conjuntas). Troy DeVries demuestra tener puntos en sus muñecas, aunque sea a base de lanzamientos de tres, pero las guerras individuales a estas alturas ya no valen para nada. No hay argumentos ni nexos ni tracciones entre los elementos para pensar que esto tiene arreglo. Al Betis le queda una vida: la mantiene o la consume la semana que viene en Santiago de Compostela.