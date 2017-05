La victoria y la derrota se unieron en la felicidad (76-59)

ERA CUESTIÓN DE ACTITUD: Ni acierto ni superioridad de los rivales, el Real Betis Energía Plus demostró que lo que había faltado en otros encuentros era esa manida y cacareada palabra llamada “actitud”. Desde el salto inicial el conjunto verdiblanco fue a por el partido y no se despistó como para despertar con el choque ya sentenciado. Obviamente a los de Alejandro Martínez se le notaron carencias, pero lo suplieron con fe, orgullo y ganas. De lo contrario, no se explica que en la penúltima jornada el equipo dejase a su rival, por primera vez en toda la temporada, por debajo de los 60 puntos. Y no fue ante un equipo que no se jugaba nada, sino ante todo un Morabanc Andorra que sabía el valor de una victoria como garantía de billete para el Playoff.