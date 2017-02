Estudiantes se impone al Betis en la indecisión de ganar (73-77)

Maldonado: “Hemos salido muy bien, con una primera parte que hemos dominado durante 7 u 8 minutos. Los ataques han dominado a las defensas mientras han estado frescos. Luego en el tercer cuarto nos hemos intentado aplicar en defensa, ha sido un cuarto muy defensivo, con dos de las peores defensas de la liga. Veníamos de derrotas muy parecidas, de más de 100 puntos y muy castigados. Ahí los equipos se han aplicado muy bien. Hemos entrado con un puntito a favor en el último cuarto. Ha sido un partido muy igualado, de cara y cruz, hoy nos tocaba y feliz por la victoria. Otras veces no hemos sido capaces de sacar este tipo de partidos. No ha sido un partido brillante, pero estoy feliz por el partido”.

Resolución por detalles: “Los detalles forman parte de nuestro juego y siempre nos acordamos de ese triple que fallas, de ese tiro libre que no entra, de ese rebote que no coges. Pero el partido son 40 minutos y los detalles muchos. Sabía que iba a ser un partido muy apretado y muy igualado, ahí sí que acertó Tabak. Estos partidos los hemos sufrido en nuestras carnes los dos equipos, así que no es algo nuevo. Ninguno de los dos equipos ha regalado nada, y ha llegado igualada, no como otras veces en la que no hemos defendido tan bien. Nosotros hemos tenido más fortuna, hemos ido a la línea de tiro libre e ir sumando”.

Integración de Balvin: “Lleva apenas 12 días con nosotros y estamos en la jornada 21. Su incorporación nos viene muy bien y nos va a ayudar a crecer. Viene con mucha hambre. El otro día estuvo correcto, bien, y hoy ha jugado mejor. Que influya o no que venga a casa, habría que preguntárselo a él. Sí que coincido en que venía pronto porque todavía está en proceso de integración. Estoy muy contento con su actitud, es un jugador que aporta muchas ganas”.

Tabak: “Ha sido un partido muy igualado en todo momento, con distintas fases en la que hemos estado, ambos, mejor o peor en distintas facetas. Se ha resuelto por detalles en los que ellos han tomado mejores decisiones y nosotros hemos fallado lanzamientos cómodos. Ya lo dije en la previa, cuando juegas contra equipos de calidad parecida al final vas a jugar un partido igualado y se decide por detalles”.

¿Qué detalles hay que mejorar?: “Tengo que ver partido porque ahora mismo decimos detalles a nivel general. Sé que no son los mismos siempre, pero hasta que no vea el vídeo no voy a saber cuáles son. En el último partido fueron más una cuestión defensiva, y hoy ha sido en ataque.

Buena actuación de Cate: “Ha hecho su trabajo bien, dentro de sus posibilidades nos ha ayudado, y espero que en el futuro nos pueda seguir ayudando de esta manera”.

Arbitraje: “No voy a hablar de los árbitros. Ya hablé la semana pasada. Debo tomar esta postura porque entonces no sé dónde puede acabar todo esto. Vamos a quitar a los árbitros encima de la mesa. Hay que concentrarse en lo que podemos controlar”.

Ataque individual a diferencia de la semana pasada: “Son equipos rivales distintos con diferentes defensas, que ayudan más o menos. Algunas permiten mover más el balón y llegar a canasta de manera distinta. Pero no siempre un pase extra es la mejor opción”.

Segunda mala racha de la temporada: “Yo creo que estamos mucho mejor, de verdad. La otra vez encajamos derrotas de 20 puntos. Aquí hemos perdido ahora partidos por pocos puntos, donde hemos estado hasta el final. No quiero decir una barbaridad, pero todos juntos creo que se han decidido por menos de 10 puntos. Se han decidido por detalles, exactamente los mismos que contra Real Madrid, Bilbao y Unicaja, que ganamos”.

¿Falta un líder como Jackson?: “Lo primero que hay que preguntarse es cuántos jugadores como Jackson en la ACB. Podemos buscar mil fallos al equipo y será mirar para otro lado. Hay que concentrarse en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, y sacar más provecho de lo que hay porque creo que se le puede sacar más”.

¿Cómo afecta el parón copero?: “Es una cosa discutible, como cuando en Playoffs llegas con un 3-0 y el rival a cinco partidos. Depende del perfil del equipo, del momento que tengas, de quién es el próximo rival. En nuestro caso no es sólo el parón de copa, sino que después tenemos el parón liguero por los equipos impares en ACB”.

Daño anímico por la derrota: “Todas estas que pierdes por poca diferencia, como últimamente, es un golpe duro para el equipo. Son golpes importantes para el equipo y veremos si somos capaces de recuperarnos y de tener una mentalidad correcta para los próximos partidos”.