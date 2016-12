El Betis tumba con el coraje de los valientes al titán blanco (86-85)

EL BALONCESTO QUE SE ECHABA DE MENOS EN SAN PABLO: Antes que nada, la pregunta; ¿cuánto hacía que Baloncesto Sevilla/Real Betis Energía Plus no jugaba así? Venía de decepcionar en casa ante un rival directo, el Montakit Fuenlabrada; necesitaba mejorar su puesta en escena, en declive respecto a sus primeros partidos de la temporada... y se propuso hacerlo ante -nada menos que- un firme candidato al título. Así, los locales salieron a pisar, a favorecer un ritmo alto y devolver los golpes, si podían, y si no eran los primeros en soltarlos. Y de hecho, pisaron primero. Al paso de Radicevic, con el empuje de Mahalbasic y gracias a Lockett y su misterioso don para hacer todo lo que el equipo necesita, los sevillanos se vieron por delante y mandaron durante algunos minutos del inicio. Una imagen que hacía mucho que no se veía por San Pablo.