Valencia Basket sobrevive a una tormenta de fe

JUGAR AL BALONCESTO CON PASIÓN: Había necesidad en San Pablo y hubo actitud. Viendo lo empinado de la rampa a tan pocos partidos para el final, como ya hicieron ante el Real Madrid, los locales salieron a apurar sus opciones con una premisa; atacar, atacar y atacar, golpear una y otra vez, convertir a su rival en un yunque. Que no faltara pasión. Que no fallara el valor. Que no fuera porque no lo habían intentado. Sacando el base de fondo, las alas verdiblancas azotaban la pista de Valencia Basket. Lockett, Alfonso Sánchez, Stojanovski y Milosevic corrían, buscaban el hueco donde fuera posible y entraban a canasta, y así forzó el Betis Energía Plus sus primeras ventajas, un 6-2 y un 15-9 que por momentos volvieron a ilusionar a San Pablo. Porque ahora sí, por fin, había pasión.