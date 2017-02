La batuta de Oliver dirige a un Herbalife Gran Canaria que se agigantó ante el Madrid (81-93)

Luis Casimiro:

"Creo que hemos arrancado muy bien y eso nos ha ayudado para confianza

Cuando el Madrid ha reaccionado hemos sido capaces de aguantar los empujones pero hemos trabajando bien en ataque, aunque el partido ha sido muy completo. Ha habido una clave: No dejarles correr ni hacer canastas en transición. Ha sido fundamental, porque cuando lo han encontrado ha sido cuando nos han puesto problemas.

El Real Madrid a veces parece que está muerto pero no eres capaz de enterrarlo. Verte arriba en el marcador ayuda en estos casos, pero nunca te fias. He pedido un tiempo muerto para reanimarnos, porque cuando veía que se acercaban pensaba “esta película ya la he visto y ganan los blancos”.

Sobre este tiempo muerto, señalamos que era importante estar duros en defensa. También importante la defensa de los bloqueos directos, que hemos probado tres maneras de defendero y aun así Llull ha encontrado fisuras. También ajustamos para ayudar a Kyle (Kuric) para defender a Carroll, que es cuando se ha producido el duelo entre ellos. Iba a cambiarle, pero estando tan acertado había que dejarle, y ahí estuvo muy bien Albert (Oliver), que jugó para Kuric viendo que estaba caliente

Rabaseda (que no jugó) está evolucionando bien. Empezó a trabajar los últimos días de la semana, pero no está al 100%. Podría haber hecho el esfuerzo como en la Copa, pero preferimos protegerlo ante una semana complicada, con el primer partido de cuartos de Eurocup."

Pablo Laso:

"Lo primero felicitar al GCA. Victoria merecida. El incio de partido ha marcado mucho el devenir del mismo. Luego hemos tenido que trabajar mucho para entrar en el partido, pero no conseguimos ponernos por delante. Probablemente eso en el final ha sido decisivo. El Gran Canaria ha dominado muchos aspectos del juego y sobre todo, ha estado acertado en los momentos clave.

Es jodido cuando pierdes, pero hay que valorar que hemos tenido delante a un gran equipo.

Pienso que llevamos una muy buena racha, con muchos viajes y partidos de por medio. Es complicado mantener el estado anímico y mental de concentración en cada partido, pero también el físico. De cuando ellos jugaron (viernes), nosotros hemos jugado 3 partidos más. Pero no quiero que suene a excusa. Nosotros hemos hecho un buen partido, pero el Gran Canaria, con paciencia y acierto, ha sido mejor. Como entrenador, valoro las dos situaciones y ni mucho menos me voy “menos cabreado”.

En el descanso hemos hablado de situaciones que nos estaban haciendo daño. El aspecto de cómo encarar la vuelta al partido. La charla se ha alargado pero no tiene mucha importancia. Nos ha servido para reaccionar pero no para darle la vuelta al partido.

A mí el porcentaje de triple no me preocupa demasiado porque depende de la defensa. Me preocupa que sean buenos tiros. Nuestro porcentaje de dos tampoco han sido buenos. Hemos fallado mucho debajo del aro y con buenas ventajas. Ellos han tenido unos grandes porcentajes y probablemente es lo que ha marcado la diferencia en el partido.

Somos un equipo que se siente bien jugando en casa. Hemos tenido una racha de victorias en casa muy amplia, pero las rachas no son eternas. Ha tocado hoy y ha sido por mérito del Gran Canaria."