Rio Natura Monbus se lleva el duelo de francotiradores de Miribilla (85-90)

El despertar de Dejan. El partido comenzaba con una confirmación: Alex Mumbrú salía de titular a pesar de que el miércoles tenía el tobillo como una pelota. En la parte negativa, y a pesar de su innegable ascendencia anímica y de generar atención el ataque, en defensa se veía limitado por su esguince: Bendzius le anotó 8 puntos en los primeros cinco minutos. Pero RETAbet comenzó también con gran acierto en ataque por dos vías, una previsible y otra inesperada; Obradoiro defiende mal a los bases anotadores y de ellos se aprovechó Tabu (7 puntos), dirigiendo y anotando; el factor sorpresa fue Dejan Todorovic (13 puntos) que estuvo en estado de gracia en este primer cuarto. Pero Obradoiro, no se amedrentaba a pesar de recibir, un día más, demasiados triples (5), incluido un 3+1 aunque con fallo en el tiro libre de Lapornik. Con un buen trabajo de su juego interior, especialmente de Pustovyi (6 puntos) se mantenía cercano en el luminoso (25-20).

El tiro exterior gallego. La entrada de Santi Yusta en el encuentro daba un punto extra a los gallegos, que conseguían un parcial de 0-7, que los bilbaínos respondían con dos triples de Nikolic primero, y Salgado después. Pero Rio Natura Monbus había encontrado su juego, y con un triplazo de McConnell mantenían una renta mínima (31-33). Los Hombres de Negro no conseguían fluidez, y pese a las mejoras defensivas, no conseguían anotar. Ambos conjuntos acumulaban errores, y sumaban en la casilla de las pérdidas (6-12), lo que provocaba un juego inconsistente e irregular, pero del que los locales salían reforzados. Tabu (13 puntos) seguía en estado de gracia y ponía a los suyos por delante de nuevo (40-36), los de Moncho Fernández seguían acumulando pérdidas (15) y pese a todo, su alto porcentaje en triples (64%) no permitía escaparse a los de Carles Duran (44-41).