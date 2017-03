UCAM Murcia, con Llompart a los mandos, se lleva una gran victoria de Miribilla (71-82)

Fotis Katsikaris: “Desde el inicio he visto al equipo muy concentrado en las cosas que habíamos hablado, sobre todo respecto a la defensa y la energía. En ataque hemos leído su defensa, que es una defensa muy agresiva al balón y con buenos espacios hemos controlado bien. Cuando hemos tomado rentas, hemos empezado a mirar al reloj y no hemos defendido, nos hemos parado. Al final, en los últimos instantes hemos estado con la cabeza fría, hemos tomado buenas decisiones. Es una victoria importantísima para nosotros. Sadiel está mal, ha tenido que ir al hospital es consciente por momentos; estamos preocupados, y esperemos que no sea nada grave. Sus compañeros han entrado muy tristes al vestuario.”

Carles Duran: “La clave del partido han sido nuestros inicios de primer y tercer cuarto, donde nuestra energía y nuestra voluntad no ha sido para un partido de tal magnitud. Estas jornadas son para querer entrar en Play-off y ha habido un equipo que ha querido ganar y otro que ha ido esperando. Y cuando esperas, pues pasa lo que pasa, que es llevarte una derrota. No hemos perdido porque no han entrado los tiros, hemos perdido porque atrás no hemos tenido energía; hemos perdido 14 balones y hemos recuperado 4, ese margen lo dice todo. Hemos ido siempre tres segundos tarde, y creo que hemos jugado caminando.”