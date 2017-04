Jonathan Tabu (27) comanda al mejor RETAbet Bilbao Basket de la temporada (88-75)

Pedro Martínez: "A veces no es solo una cuestión de deseo, sino de estar estable mentalmente y seguramente, ahora mismo, no estamos en nuestro mejor momento anímico y eso se nota en determinadas acciones del juego que en otros momentos las hemos hecho mejor y que hoy no hemos tenido la capacidad para cambiarlas. Es probable que la derrota en la final nos esté pesando en el juego, no estar animado y viendo las cosas de una manera optimista influye en el juego y en los porcentajes."

Carles Duran: "Creo que les debíamos, y les debemos todavía, a Miribilla un partido así. Hoy la gente ha estado espectacular, pese a no haber sido la mejor entrada. Nuestra iniciativa ha sido muy buena, no hemos esperado y hemos ido a buscarles en diferentes situaciones, hemos tenido acierto pero, sobre todo, el trabajo defensivo ha sido espectacular. Hemos hecho un desgaste muy importante, y hemos conseguido desgastar al equipo que está haciendo el mejor baloncesto de la liga. Hoy hemos jugado muy bien ha baloncesto, y hemos defendido muy bien, es muy importante lo que ha transmitido el equipo, le debíamos una a nuestra gente y creo que hoy se lo han pasado bien."