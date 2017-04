Rio Natura Monbus Obradoiro recibe 15 triples de Unicaja (70-78)

Tras el tiempo muerto la defensa local aumento su intensidad y consiguió rebajar un poco la anotación malagueña menos en el caso de Brooks, con 13 de valoración, y Smith, que seguía en modo último cuarto de la Eurocup: 10 puntos y dos triples . Afortunadamente para los locales la mejora en el acierto si fue palpable y consiguieron no depegarse en el marcador gracias sobre todo a las buenas acciones de Pustovyi con 6 puntos . Pero con muy poca agresividad en el ataque, ya que Unicaja no se vio obligado a hacer ninguna falta hasta los segundos finales del cuarto.

Dos equipos al alza . Llegaba al Fontes do Sar el flamante campeón de la Eurocup para enfrentarse a un Obradoiro con muy buenas sensaciones tras sus dos últimas victorias.

Y Obradoiro recuperó su defensa . Unicaja solo fue capaz de anotar un triple de Suarez en los primeros 5 minutos del segundo cuarto. La Caldeira do Sar respondió con todos sus animos ante ese esfuerzo defensivo y el partido comenzó a moverse en los parametros de lucha y entrega que favorecen al equipo local. Y tras una jugada embarullada que se saldó con cinco tiros libres de Obradoiro por falta en el rebote y técnica de Brooks, los compostelanos se pusieron tres arriba .

El cuarto definitivo comenzó con desacierto. Un escaso 3 a 1 a favor de Unicaja gracias a, ¿como no?, un triple, en este caso de Fogg en los tres primeros minutos.

Luego los dos equipos se entonaron y volvieron a caer los puntos de ambos lados. Pero cuando los locales se acercaban, Unicaja volvía a responder desde la línea de tres con un de Waczynski y otro más de Fogg.