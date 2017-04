Final agónico en Zaragoza con Jelovac como protagonista (71-69)

Las faltas gratuitas del Divina Seguros Joventut: Jerome Jordan cometió dos faltas personales en los 4 primeros minutos, factor que condicionó los minutos en pista del jamaicano durante la primera parte; que un pívot cometa rápidamente dos faltas, es un hecho que puede (y suele) suceder, pero Jordan cometió sus dos personales en cortes de línea de fondo de Benzing cuando el alemán ya había fabricado sus canastas, propiciando así dos 2+1 regalados. Ya en el segundo cuarto , Tecnyconta Zaragoza forzó hasta 9 faltas , que fueron aprovechadas para sumar con facilidad desde la línea del 4.60. Lo peor de estas personales para el Joventut es que 7 fueron cometidas en jugadas donde no había peligro alguno, ya fuera en una defensa a 8 metros o en el rebote ofensivo. De hecho, de las 6 faltas cometidas entre Stutz y Jordan, ninguna fue cometida en la pintura.

La curiosa selección de tiro de Jelovac, hoy fructífera: el serbio es uno de los mayores talentos ofensivos de la competición, pero también es un jugador capaz de lo mejor y de lo peor. Hoy ha tocado la “cara” de la moneda, y es que los 22 puntos de Jelovac han hecho mucho daño a los de Ocampo, en especial un triple en el último minuto que ponía a los suyos 4 arriba. El serbio tan solo ha acudido una vez a la línea de personal, pero no ha necesitado sumar desde el 4.60 para terminar con notables guarismos, ya que su carta de tiro ha sido excelente (8/11 en tiros de campo), un hecho meritorio dado que varios de sus lanzamientos han sido punteados.

El hambre de los de Badalona en el rebote ofensivo compensa el pobre acierto exterior: en un partido donde no hubo mucho acierto, los catalanes vivieron de las segundas oportunidades generadas en el rebote ofensivo. Hasta 13 rechaces ofensivos capturaron los visitantes; mención especial para los 4 de un todoterreno Abalde (que terminó con dobles figuras) y otros 4 de Garrett Stutz , que cuajó un buen encuentro con 11 puntos y 15 de valoración. Aún así, los verd-i-negres no encontraron regularidad en sus lanzamientos, y el partido errático en el tiro de jugadores importantes como Vidal (3/10 después de empezar con 2/2) o la nula aportación de secundarios como Smith o Ventura (0/5 entre los dos) costaron muy caro.

La falta de un go-to-guy en la Penya, más evidente que nunca: el Joventut se ha vuelto a bloquear en todas la última jugada, y es que los de Ocampo han llegado a varios finales con posesión y pocos puntos abajo en el marcador, donde echan de menos a jugadores que asuman la responsabilidad. La falta de centímetros de Albert Sàbat hace que el base de Llagostera no sea especialmente peligroso en los mismatch, Sergi Vidal sigue liderando pero ha perdido explosividad, el joven Alberto Abalde aún debe mejorar su toma de decisiones, el carácter frío de Bogdanovic hace que el serbio se esconda a no ser que se dibuje una jugada para él (para muestra, el final de partido contra el Murcia), y ni Jordan ni Stutz son virtuosos en el 1x1 de espaldas. Lejos quedan los referentes como Demond Mallet o el alocado Brandon Paul (que ganó sobre la bocina al Zaragoza, precisamente), que no dudaban en asumir galones cuando el balón más quemaba.