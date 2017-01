Barcelona Lassa se divierte bajo una lluvia de triples (75-86)

TECNYCONTA LUCHÓ HASTA EL FINAL No se rindió el equipo local. El último cuarto comenzaba con los maños 25 puntos abajo por lo que se antojaba una quimera conseguir la victoria. Pero al menos no dejó de luchar. Consiguió un parcial de 10-2 en los primeros 4 minutos. Bartzokas, enfadado, decidía no pedir tiempo muerto y confiar en la reacción de su equipo.

El parcial de 25-11 del último cuarto mostraba la lucha de Tecnyconta y la dejadez final de Barcelona Lassa, que maquillaron un poco el resultado hasta el definitivo 75-86.