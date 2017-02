Emocionante victoria de Tecnyconta Zaragoza en un choque muy igualado (102-99)

Real Betis Energía Plus ganó los tres primeros cuartos, con parciales de alta anotación superando los 25 puntos en cada cuarto. Tecnyconta también superaba los 20 por cuarto. Pero el último cuarto fue decisivo: 33-18 a favor de los locales.

Incombustible Nachbar.

Sin lugar a dudas, Bostjan Nachbar es uno de esos jugadores que todo aficionado desea que no se retire nunca. Y esta mañana volvió a demostrar el porqué. 25 puntos con 4 triples y un saber estar que da una seguridad brutal tenerlo en pista. Un ejemplo a seguir. Además, destacar la actuación de su compatriota Rasid Mahalbasic, quien cuajó un partido muy completo, no sólo por su anotación (14) si no por su actividad al rebote, visión de juego y potencia en el poste bajo, donde una y otra vez superaba al hoy titular Flip Kraljevic. Además, consiguió sacar una antideportiva a Jelovac.