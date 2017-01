Victoria fácil a domicilio de Baskonia tras un paupérrimo día en el tiro de UCAM (71-92)

Hay días que es mejor no levantarse: Radovic empezó siendo el líder de los universitarios desde el principio, mientras que Bargnani y Beabouis monopolizaban el juego visitante. Tumba comenzó de titular, pareja de Bargnani para debutar en ACB. Los universitarios lanzaron nueve triples en el primer período y no anotaron ninguno. La sequía anotadora se cebó especialmente con dos baluartes ofensivo de UCAM como son Campazzo y Baron ambos con 0/5 en tiros de campo. Aun así, los locales estuvieron bien en defensa y provocaron casi una decena de pérdidas en los vitorianos lo que les llevó a no salir del partido a las primeras de cambio. 10-18 tras dos tiros libres de Larkin era el resultado del primer cuarto.