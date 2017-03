Iberostar cae ante el UCAM de Katsikaris (79-68)

Igualado y vibrante : Se enfrentaban la revelación de la temporada contra la revelación del mes de marzo y no defraudaron. Desde el principio se vio un partido muy fluido, con dos equipos se mueven bien el balón para encontrar al compañero liberado y están concentrados en defensa. El primer cuarto fue el cuarto de Devin White que alcanzó 7 puntos en los primeros 10 minutos. Aunque los insulares consiguieron la primera máxima ventaja del partido 17-22, la diferencia al final del cuarto fue un igualado 19-22.

Llompart y Baron: Katsikaris trajo con él dos fichajes para reforzar al equipo, uno fue Daniel Clark, que no tuvo su día, y el otro Pedro Lompart . El base salió como un tiro en el último cuarto y junto a su escudero Baron fusilaron el aro visitante hasta llegar al 69-58 a falta de cinco minutos. El equipo canario nunca tiró la toalla e intentó reengancharse al encuentro, pero Benite con dos triples consecutivos abortó cualquier posible reacción (77-61) momento en el que se puso punto y final al partido, aunque la bocina sonría casi dos minutos después con 79-68 en el marcador.

Katsikaris: Por último el hombre no ya del partido sino del mes de marzo. Dado que UCAM descansará la próxima semana, el entrenador griego cierra el mes invicto recogiendo a un equipo que estaba a una victoria del descenso y dejándolo a dos del play off. Pero ya no son sólo los resultados, el juego de equipo ha devuelto la ilusión al Palacio de los deportes de Murcia y jugadores que hace un mes estaban abatidos moralmente vuelven a sentirse ganadores. Fotis sabe sacar lo mejor de cada uno de los suyos, lo que hace que hasta Tumba parezca buen jugador. Bromas aparte el belga es el pívot que más minutos juega con el griego y muy poco a poco está empezando a aportar en ataque, sorprendiendo con un inesperado acierto desde el tiro libre.