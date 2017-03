La defensa de UCAM Murcia no da opciones a MoraBanc Andorra (77-53)

Partido ganado desde la defensa : La intensidad defensiva fue clave en el partido, intensidad que no cesó incluso cuando los murcianos contaban con ventajas que rozaban los 20 puntos. Los visitantes acabaron la pirmera parte con 24 puntos y gracias a un arreón final, ya que el electrónico llegó a reflejar un 40-14 hacia el final del segundo cuarto que acabó 44-24.

¿Duelo de bases?: El enfrentamiento Campazzo-Albicy era uno de los alicientes del partido, dos de los mejores bases de la liga endesa frente a frente. Pero no hubo tal duelo, el argentino pasó por encima del francés comu un obús de tal forma que sólo podemos destacar del base visitante sus 3 asistencias, pírrica producción para un jugador como él. A esto hay que añadir que las continuas ayudas de Campazzo sobre la defensa del pívot, dejaron liberado en varias ocasiones a Albicy en el perímetro, pero ninguno de sus cuatro triples encontró aro, , bueno, no los triples ni los tiros de dos, el base francés no anotó un sólo punto en todo el partido y acabó valorando -4.