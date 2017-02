Otro partidazo de Radovic para que UCAM supere al Real Betis (92-80)

Los locales tardaron en entrar en el partido : Necesitaron más de tres minutos para anotar la primera canasta. Mientras los sevillanos a base de defensa en zona y salidas al contragolpe dominaban en el electrónico, Lockett con un “coast to coast” forzaba un 2+1, que a la postre palmeó Cate , y forzaba el tiempo muerto de Katsikaris 7-15 (3:51)

Nachbar out: El tercer cuarto empezó con un triple de Baron nada más salir lo que auguraba la debacle sevillana. Un golpe casi definitivo fue la expulsión de Nachbar por segunda antideportiva. La primera fue en el segundo cuarto totalmente innecesaria por empujar a Rojas cuando el balón no estaba en juego. Delía se sumó al carro de la anotación y puso la diferencia de +20, diferencia que no paró de subir hasta el 76-51 de final del tercer cuarto.