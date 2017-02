Carroll y Llull destrozan al Murcia de un luchador Rojas a domicilio (61-89)

Pablo Laso: «Buenas noches. Lo primero, felicitar a mis jugadores por la victoria. Creo que hemos sabido encarar el partido desde el primer momento. Nuestro inicio ha sido sólido, tanto defensivo como ofensivo. Hemos intentado cambiar defensas, para que no entraran con ritmo. Ellos son un equipo con mucho ritmo. Y creo que lo hemos conseguido. Creo que la diferencia que hemos conseguido al descanso ha sido definitiva. Nos ha costado entrar tras el descanso, pero creo que ha habido dominio después, y hasta el final. Contento, porque sé que esta es una cancha complicada».

«Lo primero que buscamos los entrenadores es solidez: solidez ofensiva y defensiva. Me preguntaba un compañero por Jaycee Carroll y de si mete o no mete. Pero el equipo tiene que encontrarle en buenas situaciones. Al final todos, somos un equipo de mucho talento, pero tenemos que hacer buen trabajo. Pero sí es verdad que hoy hemos tenido momentos muy brillantes, pasándonos el balón, y hemos conseguido una victoria en un sitio que, en principio, es muy complicado».

«Por supuesto que sigo a Facu. Es un jugador nuestro, que queremos y valoramos todos. Le sigo muchísimo. Mucha gente dice que Facu es como el Pablo laso de hace muchos años. Así que fíjate si le sigo. No creo que le haya pesado el partido por ser nosotros. Ha jugado otros buenos partidos contra nosotros este año y el pasado. Creo que está en un momento difícil, para él y para el equipo. Con dos competiciones, cambio de entrenador… Es un equipo con talento, que va a ir mejorando lo que queda de temporada. Pero respecto a Facu, claro que le sigo».

«Estoy contento por la semana. Sabíamos que teníamos salidas complicadas. El año pasado tuvimos este mismo calendario, pero perdimos en Vitoria y aquí forzamos la prórroga. El equipo ha mostrado su mejor cara en los dos partidos y estoy contento por conseguir ese número de victorias para el Real Madrid».

Fotis Katsikaris: «Antes de hablar del tema técnico quiero pedir perdón a nuestros aficionados. Y a la gente que ha visto el partido en la tele también; porque la imagen de mi equipo ha sido muy, muy pobre. Aparte de que está claro que es algo que tenemos que cambiar, son cosas que me disgustan. No me gusta un equipo tan blando, con tantas dudas delante y atrás. Hay que ser realistas. Nosotros jugamos en esta competición, ahora, para salvarnos. Vamos a ver qué podemos hacer en Eurocup y qué tal jugamos en el próximo partido. Pero ahora el equipo tiene que entrenar y necesita entrar en una dinámica diferente. Cada jugador tiene que salir con una cosa en la cabeza: que va a jugar duro para el equipo; hasta su propio límite. Estamos en una situación complicada y no podemos permitirnos seguir así. Madrid ha salido muy concentrado y muy bien. Es un equipo profundo, con talento y físico. Nosotros no los tenemos, pero hay otras cosas para jugar en baloncesto. Hemos fallado muchas cosas en ataque, pero en defensa no hemos jugado bien. Ellos han tenido 9 asistencias, lo que quiere decir que han jugado mucho uno contra uno. No hemos reaccionado para nada. Tenemos que empezar con la defensa, porque defendiendo bien mejoraremos en ataque. Tendremos otra confianza. Tenemos jugadores para seguir y debemos hacerlo con la cabeza alta»

«He visto al equipo sin identidad. No es un tema de defraudar. Tenemos mucho trabajo por delante y ellos tienen la responsabilidad. Deben espabilar y jugar cada uno con sus características y talento. Creo que Rojas ha sido el mejor del partido. Ha jugado con su corazón; le da igual con quién va a jugar, lo da todo. Vamos a necesitarle, su anotación también. Pero hay otros jugadores, cada uno con su rol, y hoy no los hemos visto. Tenemos que tener más confianza en los interiores, no solo para anotar, sino para encontrar la mejor posición posible. Hemos encontrado buenos tiros, pero hemos fallado. Pero tenemos que tener más confianza y pisar la pintura».

«Tenemos un partido entre el siguiente de ACB y este. Y hay que prepararlo. Es complicado. Podemos hablarlo, pero cada uno de los jugadores tiene que darlo todo. Hay jugadores que conozco bien y me sorprende cómo están. Me sorprende la reacción. Pero hay otros que no, y hay que conocerles y trabajar con ellos. Yo tengo que hacer una piña. No sé cómo va a salir, pero hay que luchar».