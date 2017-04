Katsikaris agranda su leyenda en Murcia (88-80)

De vacaciones en la defensa interior: Es cierto que los murcianos no pudieron en ningún momento parar el pick and roll, que Norel se hartó de ejecutar, pero ambos equipos se olvidaron defender la pintura. Como no podía ser de otra manera el último cuarto empezó con un nuevo triple de Beníte. Pero no solo del triple vivían los murcianos Antelo y Radovic hicieron mucho daño en ataque en la pintura y en el rebote ofensivo. Tumba hizo una gran primera parte y Delía le cogió el relevo en el último cuarto.

Delía machaca el aro (Javier Bernal - Imquality)