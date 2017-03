Exhibición de Edwin Jackson en Málaga aprovechando la resaca de Unicaja (66-78)

LOS PORCENTAJES DE ESTUDIANTES Y LA DEFENSA DE UNICAJA . Ejemplo de lo comentado en la clave anterior fue la defensa de Unicaja, muy lejos de la mostrada en la eliminatoria de Eurocup frente al equipo ruso. Ante las facilidades dadas por su rival, Movistar Estudiantes logró alcanzar la veintena de puntos en tres de los cuatro cuartos del partido. Y poco le faltó para haberlo hecho también en el primero. Las mencionadas facilidades en defensa no sólo puede rastrearse en la alta anotación visitante, sino sobre todo en sus porcentajes de tiro, con casi un 60% en tiros de dos puntos. Tiros cómodos y canastas fáciles.

BALONES A BALVIN . El jugador checo, incorporado en enero como cedido por el Bayern Munich, se convirtió en la referencia interior del equipo colegial. Consciente de la ausencia de Dejan Musli, que tampoco es que sea Alvin Robertson en defensa pero intimida y tiene capacidad taponadora, Salva Maldonado nutrió de balones al pívot checo que no sólo anotó (12 puntos), sino que supo repartir esos balones a compañeros libres de marca (5 asistencias). Frente a él, el esloveno Alen Omic, que fue de lo mejorcito de Unicaja (16 puntos, 9 rebotes), pero que sigue sufriendo lo indecible desde el 4’60 (0/3 en el partido).

LA POSICION DE BASE DE UNICAJA . En los últimos seis partidos disputados por Unicaja sumando ambas competiciones (prácticamente, todo el mes de marzo), el equipo malagueño había logrado un pleno de seis victorias (2 en Liga Endesa y 4 en Eurocup). Esa racha triunfal, que coincidió con un notable incremento de la intensidad defensiva, ha enmascarado un problema que se ha agravado en este período y que frente a Movistar Estudiantes ha vuelto a ponerse de manifiesto: los problemas en la posición de base puro (o de Point Guard, si prefieren la expresión estadounidense). Si contabilizamos desde la victoria en Miribilla el 5 de marzo, en esos seis partidos disputados, la anotación conjunta de Alberto Díaz y Oliver Lafayette ha sido de 10 puntos en total, con 4/21 en tiros de campo (19%). Lafayette no ha pisado la pista en los tres últimos partidos jugados, y Alberto Díaz, hasta el inicio de marzo uno de los tiradores más seguros de la liga desde la línea de tres puntos, encadena un 0/8 desde el 6.75.

EL RETORNO DEL VENGADOR EDWIN JACKSON. El escolta francés de Movistar Estudiantes ha sido el protagonista del encuentro. Llegaba al Martín Carpena como la estrella de la liga que no pudo llegar a ser vestido de verde. Resulta difícil determinar si el jugador galo, que siempre se ha mostrado exquisito y elegante en su trato a su antiguo club (sin ir más lejos, mostraba su alegría en Twitter por el éxito de Eurocup de sus excompañeros), volvía con ganas de vendetta y de demostrar a alguien que atesoraba mucho baloncesto en sus manos y no pudo llegar a demostrarlo. Pero lo cierto es que Jackson no sólo fue el máximo anotador del partido con 27 puntos (más 3 rebotes y 4 asistencias para 27 de valoración), sino que se encargó de dar un baño de agua fría a su exequipo y su antigua afición con un triple cuando Unicaja se había puesto a 4 puntos a poco más de 3 minutos del final.