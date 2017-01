Una orgía anotadora en el tercer cuarto permite a Unicaja imponerse a UCAM Murcia (88-76)

EL MÁS QUE POSIBLE ADIOS A NDIAYE. El senegalés tiene todas las papeletas para haber jugado sus últimos minutos con la camiseta de Unicaja tras la cesión de Alen Omic. Quizás por ello, y a modo de despedida, Joan Plaza lo sacó en el quinteto inicial, aunque no puede decirse que estuviera muy afortunado: 2 pérdidas, 1falta y -3 de valoración fue su bagaje en los casi cuatro minutos que jugó antes del descanso. En la reanudación dispuso de más minutos (hasta once), pero tampoco será recordado por su afición con nostalgia pues, al margen de un espectacular tapón, cerró su partido con 2 rebotes, 1 asistencia, 3 pérdidas y 0 de valoración. Su destino podría ser el mercado asiático, aunque también ha sonado como posible refuerzo del UCAM Murcia. En contra de esta última opción, que Ndiaye no podría disputar la Eurocup (al haberla jugado ya con Unicaja) y que no es cupo de formación, algo que necesitan en Murcia ante la salida de Faverani.

Hamady Ndiaye (ACB Photo/M. Pozo)