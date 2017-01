Sikma y Sastre vencen en el ensayo general de Copa del Rey (86-81)

Transiciones rápidas: Los taronja no quisieron dejar al Herbalife Gran Canaria que armase su defensa y en cada fallo visitante salían rápidamente al contraataque consiguiendo muchas canastas fáciles especialmente Sikma y San Emeterio. El base belga Van Rossom que salió de inicio estuvo realmente acertado desde el triple y fue el máximo anotador con 9 puntos todos desde el triple. Hasta un total de cuatro triples anotaría el equipo taronja en un primer cuarto que dominó desde el inicio y que cerró con una ventaja de 13 puntos 27-14.

Gran Canaria toma el control: Tras el descanso fueron los visitantes los que siguieron con una marcha más con una defensa espectacular a la que el Valencia Basket no encontraba forma de meter mano. Por primera vez en el partido el Herbalife se puso por delante 46-47 gracias a entre otros a un Royce O’Neal que estaba ganando en el uno contra uno a San Emeterio. Sin embargo una serie de acciones discutidas como la antideportiva a McCalebb y la técnica a Casimiro cambiaron el rumbo del partido e hicieron que los taronja tomaran el control de nuevo de un partido que se les estaba yendo de las manos. Esa ventaja sumada al acierto de Oriola en la pintura dieron una ventaja de casi diez puntos a los taronja aunque un triplazo de Aguilar desde su campo dejó la ventaja en seis puntos 63-57.

Sikma aparece en escena: Casimiro no paraba de mover el banquillo para intentar mantener la intensidad defensiva y sus hombres interiores Hendrix-Hollins eran los que más daño estaban haciendo al equipo taronja. En un intercambio de golpes se llegaba al ecuador del último cuarto con dos puntos arriba el Valencia Basket 68-66, fue entonces cuando apareció Sikma para sumar desde el triple y desde el tiro libre. Además del norteamericano Joan Sastre fue clave con un tapón al contraataque de McCalebb más un posterior triple de San Emeterio que cerraba un parcial de 10-2 del que el Gran Canaria no se pudo levantar. A partir de ese parcial, los taronja administraron la defensa y llegaron al minuto final con el partido ganado, aún así los visitantes no cedieron en ningún momento y dejaron la diferencia en cinco puntos 86-81. Buen aperitivo de cara al partido de Copa del Rey que deberán disputar los dos equipos en tres semanas.