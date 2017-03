La leyenda de Romain Sato se agranda en la Fonteta (101-86)

Dubljevic golpea primero : Tras la clasificación a semis de la Eurocup, el Valencia Basket sufrió una baja más. Guillem Vives, que hizo un esfuerzo extra por jugar aquel partido con un esguince, causó baja para el partido frente al Montakit Fuenlabrada, por lo que los taronja saltaron al parqué con tres bajas, Vives, Diot y Kravtsov . Pese al contratiempo, los hombres de Pedro Martínez salieron enchufados para evitar que sucediese lo que ocurrió en Fuenlabrada. Bojan Dubljevic fue el más destacado del primer cuarto con 9 puntos aunque en defensa no destacó tanto ni el montenegrino ni su compañero Sikma. No supo cerrar el rebote el Valencia Basket y los madrileños lo aprovecharon para anotar incluso en hasta cuartas oportunidades. El problema era evidente y Pedro Martínez sacó al centenario Will Thomas que finiquitó el problema. Sin el rebote de su lado, Cuspinera sacó a Cruz para revolucionar la zona exterior y el mexicano cumplió con su cometido siendo el protagonista de un parcial de 2-7 final para apretar el marcador 20-16.

Contagiados del público: La afición local no estaba nada contenta con un trío arbitral al que le recriminaba prácticamente en cada acción alguna infracción visitante. Por momentos parecía que los jugadores contagiados por ese ambiente, empezaban a estar también más preocupados de qué se pitaba que de jugar. Una falta en ataque de Will Thomas fue muy protestada por todos y en ese estado de desconexión local el Montakit Fuenlabrada se hizo grande para ponerse a tres puntos gracias al talentoso Luka Rupnik. No obstante, cuando parecía que era el Montakit Fuenlabrada el que tomaba el control de partido, un parcial de 7-0 del Valencia Basket ponía la diferencia en 10 puntos, una brecha que el equipo de Jota Cuspinera no sería capaz de remontar ya.