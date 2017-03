Dubljevic, preparado para la batalla ante Unicaja (81-77)

Joan Plaza:

Ha sido un partido competido donde nadie ha especulado con nada, al menos nosotros. Queríamos competir hasta el final y lo hemos conseguido, las pérdidas nos han lastrado. Dubljevic nos ha hecho mucho daño, Sastre y Van Rossom también pero Bojan ha marcado el partido en el poste bajo. Estoy contento por Viny Okouo y estoy orgulloso del equipo y de quienes somos. Tiene (Okouo) una experiencia limitada y ha cometido errores ingenuos pero estoy orgulloso. Ellos en la primera parte han tenido un acierto de 70% en tiros de 2. Esto condiciona porque significa que 7 de cada 10 los van a meter pero aun así hemos competido y hemos sido duros. Al final en esa penetración con Fogg podría haber habido situación de falta y tiros que hubiesen apretado el final del partido pero no ha sido así. Ha habido un desajuste en los tiros libres, ellos 23 nosotros 11. No es una excusa es una realidad del partido.

Sobre la lesión de Nedovic: Ayer Nedovic se lesionó en el entrenamiento, no dijimos nada para que no pareciese que vendíamos humo, hoy se encontraba algo mejor pero ahora hay que protegerle. Con la baja de Musli ahora cualquier baja es determinante. Vamos a intentar que no vaya a más la lesión. No quiero llorar, es una realidad, ayer se torció el tobillo de una forma que hizo que también hiciese un mal gesto en la otra rodilla y había que llevarlos en volandas porque no podía andar. Ahora cualquier lesión podría condicionar la final.

Sobre el rendimiento de sus jugadores: Omic el martes deberá tener una presencia mayor, a día de hoy Bojan tiene más experiencia en estos partidos y la experiencia no se compra, se adquiere y poco a poco la irá obteniendo. Nosotros veníamos aquí a ganar. El partido estaba casi para ganarlo, pero errores consecutivos nos lo han impedido. La ultima vez que jugamos aquí nos machacaron de 24 puntos hoy solo de 4 puntos. Espero que de aquí al final Lafayette de el paso más que todos esperamos y sabemos que puede dar.

Pedro Martínez: