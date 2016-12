Rafa Martínez lidera la fiesta histórica de Valencia Basket ante ICL Manresa

¡Cómo no van a divertirse en la Fonteta con Van Rossom y Thomas! #LigaEndesa pic.twitter.com/NeLRxsh2HD

SAN EMETERIO VS TOMAS Y MACHADO : Valencia Basket e ICL Manresa se medían en el primer encuentro de la jornada 15 de la ACB Liga Endesa en un duelo a priori muy desigual. El tercer clasificado de la competición recibía al colista. En juego, el billete definitivo para la Copa del Rey por un lado y por el lado visitante, estirar el buen sabor de boca dejado tras el triunfo ante Movistar Estudiantes.

WILL THOMAS RECOGE EL TESTIGO DE SAN EME PARA LANZAR A LOS TARONJA: Ya en el segundo cuarto, las rotaciones de Pedro Martínez añadieron más actividad en defensa, sobre todo con Guillem Vives como líder, y mayor fluidez ofensiva con Will Thomas tomando el testigo de San Emeterio. El norteamericano apareció para dominar la pintura y para erigirse como el anotador que desatascaba a Valencia Basket ante la ausencia de San Emeterio con un parcial inicial de 8-3. La diferencia ya iba creciendo hasta los dobles dígitos y es que sin Pere Tomàs, ICL Manresa no era capaz de encontrar amenazas exteriores. Solo un triple de Machado y otro de Trapani parecía mejorar la fluidez de los manresanos, pero el guion ya estaba escrito. Valencia Basket se fue con 12 puntos de ventaja al descanso y solo le faltaba aumentar la defensa si quería romper el partido de forma definitiva (47-35).