Morabanc Andorra aplasta a un anodino Herbalife Gran Canaria (64-90)

McCalebb y los rebotes ofensivos: McCalebb comenzó con buenas sensaciones, controlando el ritmo de su equipo y anotando desde la media distancia. El Granca dominaba con mucha autoridad la lucha por el rebote ofensivo, aunque sin sacar provecho de todas las oportunidades. A Andorra le costaba anotar con regularidad, la defensa local mantenía bien atado a Shermadini y no permitía que los andorranos movieran el balón con rapidez. Tampoco sacaba provecho el Gran Canaria de las numerosas pérdidad de balón del Morabanc, que no se encontraba cómodo en ataque. Los triples de Jelinek y Antetokounmpo y la falta de puntería de los tiradores amarillos provocaban que el Heralife no obtuviera una ventaja amplia y el choque se mantenía igualado (20-17).