Popovic sirve en bandeja la victoria a Montakit Fuenlabrada y hunde a Manresa (82-90)

TAMBIÉN LLOVIÓ DENTRO DEL NOU CONGOST: parece que el mal tiempo no se quedó fuera del Nou Congost, sino que entró en él. Al Manresa le cayó encima una lluvia de triples que no supo detener cuando fue coral (durante la primera mitad) y aún menos cuando todo salió de la mano de Marko Popovic , quien fue el gran artífice y principal ejecutor de la tormenta fuenlabreña en la segunda mitad, más exactamente en el último cuarto de partido, haciendo gala de su gélida sangre en el momento más caliente. Hasta 8 triples anotó el croata de un total de 15 de su equipo. Sin duda, y como el propio jugador reconocería acabado el partido, andaba falto de un partido así para recuperar sensaciones en una temporada en la que, mayormente por culpa de las lesiones , aún no ha conseguido encontrar la regularidad en su juego como hiciera en la pasada campaña.

LA CONSAGRACIÓN DE POPOVIC: y es que Cuspinera no le protegió en vano. Avanzábamos anteriormente que el escolta no se encuentra en su mejor momento de forma. Tras su espectacular temporada el pasado curso, los problemas físicos han impedido al jugador de Montakit seguir con la misma dinámica este año. Pero lo que tiene un anotador de este calibre es que, el día que está fino, no tiene freno, y hoy no lo ha tenido. Con 30 puntos y una carta de tiro desde el perímetro excepcional (8 de 11 intentos / 5 de 6 en el último cuarto) solo le ha faltado entregar con un lazo la victoria a su equipo, quienes seguro que habrán echado en falta la mejor versión del croata y estarán deseando que la actuación de hoy sirva de trampolín para conseguir dar un salto cualitativo suficiente como para encontrar de nuevo la regularidad en su juego para lo que resta de temporada.