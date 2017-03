Llull, de récord, y Carroll, acribillan a Bilbao Basket (104-76); el Madrid cierra una semana impecable

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Carlas Durán destacó "La primera parte no hemos estado mal. El Madrid ha metido 46 puntos pero muchos de ellos bien dfendidos. Sergi (Llull) sigue a un nivel alucinante. Que meta esas canastas no nos debe frutrar, y en algún momento lo ha hecho. Espero que algún día falle, pero está claro que está jugando a gran nivel, lo que le lleva a ser probablemente el jugador más determinante de Europa. La clave del encuentro creo que ha estado en el inicio del tercer cuarto. Hemos vuelto con la zona para intentar meternos en el partido pero ya íbamos sin gasolina. Si encima Jaycee (Carroll) tiene ganas de jugar, nos castiga. El resultado lo deja todo claro."

"En la previa dije que venir a Madrid después de su racha de 4 derrotas en los últimos partidos, no era bueno para nosotros. Estamos hablando de un equipo donde juegan los 12 y nos han ido desgastando. Álex (Hervelle), por ejemplo, ha sufrido muchas defensas y eso es agotador."

"Vamos a seguir remando para estar entre los ocho mejores."

"Era un partido difícil para nosotros. Es nuestro tercer partido en cinco días y hemos estado lo suficientemente mentalizados como para saber que el partido se nos podía complicar. No ha sido un partido brillante, creo que el acierto ha marcado la diferencia. En defensa, cuando hemos estado ordenados, ha estado bien."

"Obviamente, tengo grandes jugadores. Hoy todo el mundo hablará de Carroll y Llull, pero es el trabajo en equipo el que hacer aparecer el talento. La gente que ha salido del banquillo ha ido aportando cosas hasta que hemos tenido el momento de romper el partido. Cuando tienes jugadores de calidad tienes diferentes registros de juego."

Sobre Rudy: "Tiene el ojo muy inchado, no puede ver. Vamos a esperar un poco, pero en principio no será nada más que el golpe."

"Draper es un jugador muy importante para nosotros. Ha tenido sus momentos mejores y peores, pero confiamos siempre en él. En el caso de Álex, lo tiene más difícil por la competencia en el equipo. Siempre que ha salido al campo nos ha dado la impresión de que aporta cosas. En el día a día está trabajando exepcionalmente."

Sobre Llull: "Creo que Sergio es lo suficientemente listo como para conocer el calendario que tenemos. La actitud con la que ha jugado es un poco ejemplo incluso para mí. Él intenta jugar siempre al máximo. Es verdad que el último cuarto hemos podido descansarle y si hubiese jugado 10 minutos."

Se le preguntó también sobre qué opinaba acerca de la sanción a Tomic tras el último Clásico: "Soy el entrenador del RM, es difícil la respuesta. Si fuese el entrenador de Darussafaka no estaría tan contento, porque necesitaba que el Barcelona ganase a Estrella Roja. Creo que sancionar a los jugadores está bien y no en este caso concreto, en cualquiera. Pero creo que es ago que primero hay que aceptar. En futbol, por ejemplo, las tarjetas, todos las aceptan. En baloncesto este tema es algo que debemos aceptar, sabiendo las reglas, y que todos estaremos de acuerdo. Entiendo que esta es la primera vez que ocurre y crea cierto revuelto. Pero no creo que esté mal que se actúe de oficio despues del partido si tenemos en cuenta que las reglas del juego son las mismas para todos.