Sikma y Kravtsov se adueñan de la pintura aragonesa (100-67)

Andreu Casadevall:

En el primer cuarto hemos ido anotando alternando canastas con el Valencia y nos hemos mantenido en partido. Luego ya no hemos defendido nada bien las situaciones de Pick and Roll ymientras hemos ido anotando hemos podido estar en partido pero me voy con malas sensaciones defensivas que son necesarias para ganar estos partidos. En el tercer cuarto se han ido a 16 y ha sido un punto de inflexión, no hemos aguantado ya en el último cuarto. Hoy hemos estado francamente blanditos. Ha habido una diferencia de 20 rebotes, eso significa que nos han pisado en la pintura.