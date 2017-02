Llull y Randolph lideran el vendaval blanco en la prórroga (99-93)

Sergio Llull y Anthony Randolph lideraron la victoria madridista en la prórroga.

Andrew Albicy y Giorgio Shermadini fueron los arietes de un sorprendente y luchador Morabanc Andorra.

El partido en clave:

La tensión del debut. Arrancaba el encuentro con un alto nivel de tensión, y ambos conjuntos acumulando errores. Costaba anotar, y el juego era entrecortado. Pero en esa dinámica era Morabanc Andorra quien salía reforzado (4-10). Una vez desaparecían los nervios empezaban a aparecer los protagonistas, por parte andorrana era Shermadini (7 puntos) quien lideraba a los suyos, y Rudy Fernandez (7 puntos) era el encargado de dar la respuesta por parte madridista. Andorra percutía desde la zona con sus interiores, mientras que eran los exteriores blancos los que servían de punta de lanza del Real Madrid. Los del Principado, sin embargo, soltaban la tensión inicial más rápido y se cobraban las primeras rentas (15-23).

Andorra desquiciando a los de Laso. Los blancos no estaban cómodos sobre el parquet, y acumulaban pérdidas en exceso (5), que no les permitían entrar en ritmo. Subían los de Pablo Laso el nivel defensivo, con la intención de frenar las buenas sensaciones andorranas. Pero los de Joan Peñarroya, con David Navarro tomando responsabilidades, aumentaban el margen en el luminoso (21-32). Morabanc Andorra disfrutaba del partido ante un desquiciado Real Madrid, que no encontraba resquicios en el entramado defensivo de Peñarroya. Solo la conexión Llull-Randolph, y la aparición de Andrés Nocioni, mantenía con vida al conjunto blanco, que en cuanto le daban la oportunidad de correr recortaba distancias en el luminoso. Randolph (11 puntos) se erigía en el salvador de los suyos y evitaba catástrofes al descanso (33-43).

Video of Shermadini vuela en Vitoria

Aparece Llull y cambia la dinámica. Tras el paso por vestuarios llegaban unos minutos de intercambio de canastas, en el que Giorgio Shermadini no paraba de brillar. El poste georgiano era el faro andorrano, y los de Peñarroya, conscientes de ello, no paraban de buscarle. Los blancos, poco a poco, iban entrando en ritmo y recortaban distancias (44-49). Sergio Llull ganaba en protagonismo, y con ello mejoraban los de Laso. La dinámica había cambiado, y los del Principado sufrían ante la defensa blanca; lo que permitía que Llull certificara la remontada con un triple (56-54), colocando por primera vez al Real Madrid por delante en todo el partido.

Tensión a raudales. Con todo por decidirse, el partido entraba en una dinámica realmente divertida. Ambos conjuntos intercambiaban golpes, y Morabanc Andorra con valentía soportaba los envites del Real Madrid. Nocioni ejercía su rol de jugador decisivo, jugándose balones calientes para acercar con un triple a los suyos. La tensión crecía en el Buesa Arena, y con la igualdad en el luminoso (75-75), era la hora de los valientes.

Al son de un base francés. Andrew Albicy ejercía de elemento dinamizador andorrano, y de la mano del menudo base francés los de Peñarroya desataban su mejor juego (75-82). Nuevamente era Andrés Nocioni quien aparecía para intentar reducir distancias. Los decibelios subían en un Buesa Arena que mostraba su apoyo absoluto al conjunto andorrano, la grada bullía con cada acción del encuentro. Todo estaba por decidir (80-84), y los blancos conseguían encontrar solo a Jaycee Carroll que anotaba un triple para aumentar la tensión. Dos tiros libres para Albicy, que anotaba ambos, y un triple de Randolph dejaban el marcador igualado (86-86) a falta de 4.7 segundos de juego. El base francés se la jugaba con una penetración y el partido se iba a la prórroga.

Video of Randolph fuerza la prórroga

Vendaval blanco en la prórroga. El Madrid había forzado la prórroga y sus sensaciones eran mejores, las muñecas empezaban a encogerse en Andorra y aparecía la pareja del partido: Sergio Llull y Anthony Randolph. Los de Laso no dejaban a Shermadini ejercer su dominio cerca del aro, y le obligaban a pasar por la línea de personal, frenando así su capacidad ejecutora. Los de Laso apretaban las tuercas y rompían el partido (95-88). De esta manera, los blancos certificaban su favoritismo y se alzaban con la victoria.