Maldonado: "Los de arriba juegan muchos partidos y los de abajo muy pocos"

El técnico ha tratado interesantes temas en la entrevista concedida a Basket al Día

Este domingo Salva Maldonado visita el Olímpic de Badalona para enfrentarse al que ha sido su equipo durante las cinco temporadas anteriores. En una entrevista realizada en Basket al Dia ha repasado lo que será su regreso, pero también ha hablado sobre temas candentes como la marcha del FC Barcelona o el debate sobre los posibles cambios en el formato de competición de la Liga Endesa

Sobre el recibimiento que espera por parte de los aficionados del Joventut, Maldonado apunta que "he visto a muchos entrenadores, como Aíto o Sito, que han venido y han sido bien recibidos. Espero que me reciban bien como cualquier entrenador que ha pasado por el club y que he hecho lo posible para que las cosas funcionasen."

En relación a su salida del club este verano, Maldonado destacaba que su salida "no fue un tema económico, si no cinco años de cansancio, de estar exprimido, porque en los años que estuve en la Penya ya se pasaron por momentos difíciles económicamente. Era un tema de ciclo acabado".

Maldonado es claro cuando habla sobre la situación actual de la Penya, "la clasificación no denota el juego, a día de hoy, de la Penya. El juego de la Penya ahora es mucho mejor que el número de victorias que lleva".

Preguntado sobre la buena línea de Movistar Estudiantes, apunta que "tras la victoria ante el Barcelona la gente mira hacia arriba".

Sobre la marcha del club blaugrana, Maldonado opina que "el Barcelona todavía está montando un equipo y eso, al final se paga".

También se le planteó el candente debate sobre una posible reforma del sistema de competición de la Liga Endesa y la opción de eliminar los Playoff. "Es un asunto complejo que se tiene que debatir mucho". "Lo que sí que es cierto es que los de arriba juegan muchos partidos y los de abajo pocos. Una posible reducción a 16 equipos nos llevaría a 30 jornadas en ocho meses, eso es una catástrofe total". Para cerrar, Maldonado deja una reflexión final "lo que tengo claro es que los equipos y los clubs están hechos para jugar y nosotros necesitamos partidos".