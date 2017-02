Moncho Fernández seguirá dos años más en Santiago

Club y técnico sellan un acuerdo por dos temporadas más, para dar continuidad a su proyecto en común.

No es fácil ser profeta en tierra propia, pero Moncho Fernández parece ser la excepción que confirma la regla. Desde su llegada al club compostelano, allá por 2010, el técnico gallego ha conseguido reinventar su proyecto año tras año y tintarlo con su personalidad y su estilo.

La confianza del club en su preparador es absoluta, y el entendimiento de éste con la entidad gallega es total; así pues, y como no podía ser de otra manera los caminos de ambos seguirán de la mano, al menos dos temporadas más. Tal y como declara Raúl López, director técnico del Rio Natura Monbus, en la nota de prensa que ha emitido el club: “Moncho nos ayuda a construir proyecto, a desarrollar jugadores, a conseguir nuestros objetivos deportivos… Y estamos convencidos de que tiene la capacidad, experiencia y compromiso necesarios para seguir liderando este proyecto dentro de la pista. Ahora no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero la historia de este club nos dice que con esfuerzo y unidad hemos salido de situaciones muy comprometidas, deportivas y no deportivas. Todos juntos.”

Así, el propio Moncho también ha querido expresar que se siente “agradecido absolutamente a mi presidente y al consejo de administración por su confianza hacia mi persona y mi cuerpo técnico. Es un doble sentimiento: agradecimiento y responsabilidad. Responsabilidad de que este proyecto obradoirista tenga el éxito que merece: seguir en ACB. Y quien tenga duda de que no lo vamos a conseguir, decirle que se equivoca. Lo haremos.”

Fernández es uno de los pocos técnicos en la Liga Endesa, junto a Txus Vidorreta y Fotis Katsikaris, que no beben directamente de Aíto García Reneses y es algo que se aprecia en el juego de los gallegos, que siempre han tenido un sello muy marcado.