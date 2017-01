Movistar Estudiantes corta a Ali Traoré

Ali Traoré ya no forma parte de la disciplina de Movistar Estudiantes. Ambas partes, jugador y club, han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía.

El pívot francés fue uno de los fichajes importantes tras el descenso deportivo del Estu la temporada pasada. Venía con contrastada experiencia en Rusia, Italia o Alemania y siendo internacional por Francia. Pese a ello, no ha cumplido las expectativas. Se va tras 16 partidos en los que promedió 5'6 puntos, 2'9 rebotes para 4'3 de valoración media.

Decisión técnica

Salva Maldonado no estaba contento con su aportación. Tras el partido en Tenerife le avisó para que diera más de sí, pero la situación no ha mejorado y en el último partido ante Bilbao Basket no disputó siquiera minuto alguno.

Willy Villar, director deportivo del club, trabaja desde hace semanas para encontrar un pívot que le sustituya y consiga paliar la defensa interior, uno de los aspectos que Maldonado y su cuadro técnico destacan como vitales para mejorar en esta segunda vuelta de la Liga Endesa. Golubovic (como apuntó Encestando) o Balvin (como apuntó Gigantes) interesan.