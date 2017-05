Navarro quiere ir a la Selección: "Este sería mi último año y me gustaría ir"

Juan Carlos Navarro se ha confesado en una entrevista con José Ignacio Huguet (Mundo Deportivo) en la que ha hablado de sus opciones de ir a la Selección este verano, de las críticas que recibe y del mal momento en el que está el Barça.

Navarro encara el que dice que sería su último año en el conjunto nacional de baloncesto: "Si estoy bien, me gustaría ir". Hace hincapié en que sería una última oportunidad para reunir a parte de la Generación de Oro: "Me veo capaz de ayudar. Y por cómo me tratan, la forma de trabajar, me gusta. Es una última oportunidad de ir todos juntos, con los hermanos Gasol y más gente, y creo que se puede ganar otra medalla. Pero primero hablaré con el Barça, que hay que hablar varias cosas, y ya veremos", apunta.

Repaso a la situación del Barça

Navarro ha analizado en la entrevista diversos aspectos de esta temporada nefasta para el F.C. Barcelona: "Son muchos factores. Creo que no hemos encontrado el equilibrio entre el estilo de juego que quería el entrenador y los jugadores que somos. Se habla mucho del entrenador, pero no vamos a culpar solo a una persona. Cada uno tiene su parte de culpa". Eso sí, no duda en calificar el conjunto de la campaña: "Es uno de mis peores años o el peor año en el que he estado", reconoce.

Uno de los sofocos fue la multa de Bartzokas a la plantilla: "Eso sentó mal a los jugadores. Aquí nadie sale a no dar el máximo. Pero aquello ya pasó y la gente está más tranquila. También ha habido cambios arriba. Está todo más estable y eso se demuestra también en la pista".

Asegura que ahora "está mucho más claro todo" lo que pide el entrenador: "Nos ha costado, pero quedan cosas. Hemos tenido muchos problemas fuera de casa. Los partidos físicos nos han costado mucho y estamos intentando endurecer nuestro juego y ser más físicos. Nosotros siempre intentamos hacer lo que nos dice el entrenador", asegura el catalán.

No pierde la oportunidad para elogiar al eterno rival: "El ciclo ganador de ahora lo tiene el Madrid. Ha conseguido reunir a una serie de jugadores, un bloque nacional del máximo nivel, y lo ha complementado con jugadores muy buenos de fuera que se han integrado muy bien. A nivel de calidad, de físico o de confianza están increíbles. Eso nos pasó hace unos años a nosotros y ahora intentaremos, cuando se pueda, quitarles esa hegemonía". Y la receta para volver a lo más alto es clara: "Cuando mejor han ido las cosas aquí ha sido con un núcleo de jugadores que nos llevábamos bien, que entendíamos el juego y que, si pueden ser de aquí, pues mucho mejor", dice.

Las críticas contra él

Él es uno de los jugadores más salpicados por las críticas de la afición: "Que me digan a mí que no doy el máximo o que no me estoy entregando por el club, con todo mi historial, con todas las veces que he jugado infiltrado, con todo lo que he dado por el Barça", se lamenta.

Navarro se refiere también a las numerosas veces que ha tenido que jugar infiltrado, especialmente en los últimos años:"Yo nunca he intentado venderme a mí mismo ni poner excusas. Yo cuando salgo a la pista me olvido de los problemas que en ese momento tenga e intento jugar lo mejor que puedo, aunque tenga dolores. A mí no hay un día que no me duela algo. Eso es dejarme la piel y el físico en la pista, creo. Y aunque no estoy especialmente orgulloso por ello, al menos que no me critiquen por falta de entrega o compromiso".

Y, según comenta, los palos siempre le caen a él (en su mayoría): "Llevamos años que me toca a mí. Eso se lleva mal pues hay muchas cosas que son mentira, no sé quién filtra esas cosas para hacer daño, no para sumar. Se han dicho muchas mentiras sobre mí. No puede dudar nadie del compromiso que tengo con este club y de lo que he hecho por él", sentencia.