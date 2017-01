Nemanja Nedovic: "Cuando me lesioné, estaba en el mejor momento de mi carrera"

El jugador de Unicaja Nemanja Nedovic estuvo la pasada noche en el programa Zona Verde de 101TV, que dirige y presenta el periodista Rafael M. Guerra. En la entrevista realizada, el serbio ofreció algunas respuestas interesantes que ofrecemos a los lectores de Solobasket.com.

Una de las cuestiones obligadas consistía en saber en qué punto de recuperación se encontraba, tras la seria lesión sufrida a principios de temporada. Una lesión que mantuvo en vilo al club y a los aficionados de Unicaja, ya que los especialistas médicos no ofrecían plazos concluyentes de su vuelta a las pistas, llegando incluso a sugerir su entrenador, Joan Plaza, que no podría descartarse incluso que no volviese a jugar. A este respecto, Nedovic confirmó que aún no siente sensibilidad en el pulgar de su pie lesionado, y que no puede flexionarlo, llegando incluso a bromear que su dedo sigue en Belgrado: "Mi cuerpo está aquí pero mi dedo sigue en Belgrado. Todavía no siento nada y no puedo doblar el dedo. Han sido dos meses y medio fuera y me está costando. Ahora estoy al 80% de mis posibilidades, confío en seguir mejorando".

La lesión, sufrida el pasado 15 de octubre en el partido frente a Herbalife Gran Canaria, cuando O’Neale chocó contra la tibia de Nedovic, truncó el gran inicio de temporada del escolta. Como él mismo señalaba “Mi intención es jugar de aquí a final de temporada al nivel que lo hice al final de la anterior. Ha sido una pena mi lesión. Cuando me lesioné estaba en el mejor momento de mi carrera, me sentía muy bien. La lesión fue muy dura. Sabía que había algo muy raro cuando entré en el vestuario. Fue un golpe muy raro, pero le dije a Mario –el fisioterapeuta, Mario Bárbara-: Vamos para adelante a jugar. Y lo hice". La lesión se había producido al final del primer cuarto, cuando Nemanja Nedovic llevaba 5 puntos en el partido. Y a su vuelta tras el descanso, su rendimiento fue todo un espectáculo: 23 puntos, 6 asistencias y 29 de valoración en menos de 23 minutos.

Confesó que cuando renovó su contrato este pasado verano tenía otras ofertas para abandonar Unicaja. "Quería seguir en Málaga. Ésta es mi casa, me siento como en casa. Estrella Roja quiso que volviera a Belgrado, pero ésta es mi casa". Aunque es consciente de que puede que su futuro esté en la NBA: “No es algo que me obsesione, sé que es algo natural, que si juego al nivel que puedo llegar, vendrá, pero sin forzar. Quizá me fui muy pronto allí y lo pagué. Si pudiera volver atrás, lo haría de otra forma". En cualquier caso, "el año que viene me veo en el Unicaja, jugando aquí", insistió. Aunque si saliera de Málaga antepone, a día de hoy, "la Euroliga a la NBA".

Sobre su etapa en la NBA, donde jugó 24 partidos con los Golden State Warriors en la temporada 2013- 2014, comentaba lo siguiente: "Ya estuve allí y sé lo que es. Fue increíble que los Warriors me draftearan”. Nedovic fue drafteado en la posición 30 del draft de 2013 por los Warriors. En su año rookie, coincidió con Stephen Curry y Klay Thompson, pero aún no eran las estrellas que son ahora. “Son dos grandes chicos. Iba a casa de Steph a jugar al NBA y al FIFA, le gusta mucho el fútbol. Thompson es diferente".

Acerca de la actual plantilla de Unicaja, dijo que hay buena química, a diferencia del pasado año: "Es verdad que el año pasado fue diferente. No hubo el mejor ambiente, pero este año sí. Hay buenos chicos y estamos unidos. Me llevo muy bien con Dejan (Musli), Dani (Díez) y Viny (Okouo). Salimos juntos, a comer, pasamos mucho rato. Para mí, mi familia es muy importante. Mina (su pareja) es feliz aquí y eso es lo más importante. En Belgrado yo soy más famoso que ella, pero aquí en Málaga, la gente la mira más a ella que a mí cuando vamos juntos", dijo entre risas.

Continuó hablando sobre el equipo y fue muy exigente. "Debemos centrarnos más en trabajar que en buscar excusas", señaló. Y habló sobre su relación con Jamar Smith, con quien comparte el puesto de escolta. "Nos pegamos cada día en la pista, en cada entrenamiento, pero nos llevamos muy bien fuera". "Vamos a estar preparados para luchar por títulos, seguro. El equipo mejorará y lo hará antes de lo que lo hizo el año pasado, estoy seguro. Mi reto personal es ser el líder dentro y fuera de la pista de este Unicaja. También Carlos Suárez es un gran líder".

