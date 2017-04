OFICIAL: Zan Tabak, destituido en Sevilla

ACTUALIZACIÓN 10/4/2017 El club verdiblanco ha hecho oficial el cese del técnico con el siguiente comunicado:

El Real Betis Energía Plus ha alcanzado este lunes un acuerdo con Zan Tabak para la rescisión del contrato que le unía con la entidad. La mala racha de resultados ha determinado que el club verdiblanco busque un cambio que pueda revertir la situación cuando faltan seis jornadas para el final de la fase regular de la Liga Endesa.



El Real Betis Energía Plus ha trasladado al técnico croata su sincero agradecimiento por el trabajo, entrega y dedicación mostrados durante su segunda etapa en la entidad hispalense, y le desea la mejor de las suertes tanto en su trayectoria deportiva como a nivel personal.

Tras la derrota ante el RETAbet Bilbao Basket en casa, y la triste imagen ofrecida en San Pablo ante sus aficionados, la dirección del Real Betis E.Plus ha decidido dejar de contar con los servicios de Zan Tabak al frente de la nave, tal y como adelantaba el portal Encestando.es.

Los andaluces no han sumado ninguna victoria en la segunda vuelta, y se están complicando la vida en la lucha por la permanencia. La situación estaba ganando en niveles de tensión, y la grada no estaba contenta con lo mostrado por los suyos partido tras partido. Pese a los fichajes y los cambios de cara, la imagen del equipo seguía sin mejorar, y las victorias no sumaban en la clasificación, lo que ha detonado en la destitución del técnico croata.

Habrá que estar atentos, los próximos días, a la solución que presentan desde la dirección deportiva sevillana para afrontar lo que resta de temporada. Lo que es seguro, es que en el partido de la próxima semana frente al Real Madrid no será Zan Tabak quien dirija a los verdiblancos.