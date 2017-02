One-on-One Copa del Rey 2017: Baskonia - Iberostar Tenerife

El fin de semana seremos testigos de uno de los eventos baloncestísticos más aclamados popularmente en nuestro país, y no es otro que la Copa del Rey, que este curso que va de 2016 a 2017 se celebrará en la capital del País Vasco: Vitoria. No hay mejor lugar, evidentemente, para que Saski Baskonia trate de alzar su séptimo entorchado en esta vertiginosa competición. Los cuartos, no obstante, no se presentan tan fáciles como se pudiera suponer en primera instancia. Iberostar Tenerife, actual segundo clasificado en la Liga Endesa con 15 victorias, será el rival de los azulgranas en la primera eliminatoria. A esto se suma el bajo momento de forma que atraviesa el conjunto vitoriano durante las últimas semanas (sobre todo en Europa). Y si bien hablar del futuro es siempre mera suposición, esto no quiere decir que no haya razones para el optimismo. En primer lugar, nos encontramos con una plantilla cuyos integrantes han demostrado, sobradamente, talento y capacidad para hacer buen baloncesto. De hecho, en uno de los picos más altos de esta temporada, Baskonia ha conseguido estar hasta en la segunda posición de la Euroliga. Cuando los jugadores están motivados, la agresividad defensiva es mayor y el juego en transición funciona (una de las mayores armas del equipo). Lo mismo ocurre con el tiro exterior, el cual es más atinado cuanto mejor es la actitud del equipo hacia el encuentro disputado en cuestión. Lo hemos visto ante equipos de gran envergadura, como Real Madrid, Barça o Fenerbahçe, que han caído por una gran diferencia cuando esto ha sucedido. Y más concretamente, cuando el Buesa Arena funciona como fortín. La Copa es una competición aparte y es corta, lo que supone un acicate extra para jugar bien y ganar. Y, disputándose en casa, lo cual puede dar un «plus» de energía a los jugadores (al estar bajo el amparo de su gente), las cosas pueden ir muy bien. Por otro lado, está el rival: C.B. Canarias. Muy buena posición en la tabla, merced a un juego sobrio y una defensa excelente (la mejor de la competición); y uno de los mayores quebraderos de cabeza de los vascos las últimas temporadas. En el encuentro disputado en la primera vuelta, fueron capaces de asaltar el pabellón baskonista por 72-73, gracias a una agónica canasta de Javier Beirán. Y, aunque todo esto puedan parecer argumentos en contra, en último término puede ser algo a lo que dar la vuelta. Baskonia encarará la Copa como una oportunidad para mejorar su estado anímico y de juego, saliendo con bastante fuerza, al menos en la eliminatoria de cuartos. Esto, sumado a la derrota mencionada, solo puede servir como un estímulo extra para afrontar el partido contra los canarios. Por no hablar de la diferencia de calidad individual entre ambos equipos, la cual, sin desmerecer el juego colectivo rival, cuando entra en ebullición es muy difícil de parar incluso para los trasatlánticos europeos. Si Baskonia sabe entrar en partido desde el inicio, las cosas se pueden poner muy de cara para sus intereses, siendo complicada una derrota. Líderes estadísticos: Anotación: Shane Larkin (13,6 puntos)

Rebotes: Johannes Voigtmann (5,7 rebotes)

Asistencias: Shane Larkin (5,4 asistencias)

Robos: Shane Larkin (1,8 recuperaciones)

Tapones: Adam Hanga (0,7 tapones)

Faltas recibidas: Tornike Shengelia (4,2 faltas)

Valoración: Shane Larkin (15,5 valoración)

El Iberostar Tenerife está protagonizando una temporada de ensueño, actualmente ocupan la segunda plaza, su recompensa fue ser cabeza de serie, la mala noticia es tenerse que enfrentar al anfitrión, hablamos de Baskonia. La escuadra de Txus Vidorreta viaja con toda la ilusión del mundo, es verdad que el preparador vasco no ha podido contar con toda la plantilla al 100% en ningún momento, pero esto no ha sido determinante. El bueno de Txus Vidorreta ha conseguido crear un bloque único, donde no hay ningún jugador por encima del resto, cualquiera de ellos te podría decantar la balanza. Está claro que la escuadra aurinegra tienen a la sensación de la liga, Aaron Doornekamp ha tenido un impacto en la liga increíble, el canadiense tiene un 44,5% desde la línea de 6,75 (50/113). Otro jugador que esta realizando una gran temporada es Fran Vázquez, se ha rejuvenecido, el veterano jugador acumula una media de 9 puntos y 3,3 rebotes (11,5 de valoración), siendo el tercer jugador más valorado del equipo, por delante solo tiene al lesionado Javier Beirán con 12,1 puntos y 6,4 rebotes (17 de valoración) y Aaron Doornekamp con 12,7 puntos y 4,2 rebotes (13,1 de valoración). Aunque no podemos olvidarnos de jugadores como Rodrigo San Miguel, Davin White y Tim Abromaitis, la clave podría estar en si el capitán Nicolás Richotti podrá o no jugar la Copa del Rey. En términos estadísticos el Iberostar Tenerife es la mejor defensa del campeonato, recibe una media de 72,63 puntos por partido (1380 puntos en 19 partidos). Ofensivamente acumula 1551 puntos, lo que le da una media de 79,9 puntos por partido. Es el quinto equipo que más asistencias reparte, lleva 336 (17,68 asistencias por partido). Posee el segundo mejor porcentaje desde el 6,75 acumula un 38,4% (197/513). Enfrente tendrán a un equipo como Baskonia donde Sito Alonso tiene una plantilla muy completa formada para competir para intentar ganar tanto la liga doméstica como la Euroliga. Aunque el equipo ha parecido ser una montaña rusa, el talento de sus jugadores le hacen ser un rival muy complicado, sobre todo dependiendo de lo entonado que este Shane Larkin. Otros jugadores a tener en cuenta son Adam Hanga, Andrea Bargani, Rodrigue Beaubois o Tornike Shengelia, el arsenal del que dispone Sito Alonso es muy amplio. Si tuviera que dar favorito tendríamos que decir que Baskonia parte con ventaja sobre todo porque la Copa del Rey se juega en su feudo y la afición baskonista es de las más fieles y mejores de Europa, aunque también es verdad que históricamente el anfitrión pocas veces ha ganado su Copa del Rey. El Iberostar Tenerife viaja con toda la ilusión del mundo y con ese toque que le ha hecho ser un equipo diferente, lo que está claro es que los espectadores disfrutaremos de un buen partido. Líderes estadísticos: Anotación: Aaron Doornekamp (12.7 puntos)

Rebotes: Javier Beirán (6.4 rebotes)

Asistencias: Davin White (4.5 asistencias)

Robos: Rodrigo San Miguel (1.0 recuperaciones)

Tapones: Fran Vázquez (0.6 tapones)

Faltas recibidos: Marius Grigonis (3.6 robos)

Valoración: Aaron Doornekamp (12.7 puntos)