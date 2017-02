One-on-One Copa del Rey 2017: FC Barcelona Lassa - Unicaja

Vuelven nuestros ya clásicos One on One de la Copa del Rey, en la que nuestros colaboradores analizan las claves de los distintos cruces.

Sergio López Vs. Íñigo Doñabeitia No vamos a descubrir nada si decimos que el Barça vive actualmente una crisis dramática que les está llevando a vivir una de las peores temporadas en muchos años. Ahora bien, que nadie les dé por muertos, siguen siendo un equipo muy capaz y más aún en un formato como el de la Copa del Rey. Ya nadie les considera favoritos y eso puede jugar a su favor, pues calidad tienen y si los astros se alinean y a sus jugadores les da por rendir a su máximo nivel (el cual han mostrado en contadas ocasiones esta temporada), son capaces de hacerse con el título. El conjunto de Bartzokas es, probablemente, el único equipo capaz de perder en la primera ronda haciendo el ridículo, pero a su vez con la capacidad para ganar la competición. A pesar de todo, sigue siendo muy difícil que los catalanes se inspiren de repente y eleven su juego hasta cotas que les hagan campeones, por lo que, seguramente, vencerán al Unicaja para caer en después ante, presumiblemente, el Baskonia. Sus rivales, los malagueños, han jugado contra ellos una vez esta temporada, partido el cual acabó con una victoria de los verdes en la prórroga. Tiene pinta de que volverá a ser un encuentro igualado. La eliminatoria está abierta y puede pasar cualquier cosa, pero rompiendo una lanza en favor de los blaugranas, si ambos equipos juegan a su máximo nivel, el duelo debería caer del lado de los catalanes, el problema es que difícilmente esto vaya a ocurrir. La victoria de los de Bartzokas pasa por cuidar bien el balón, es algo muy común en las derrotas de este equipo que acumulen un gran número de pérdidas y ofrezcan una mala circulación, lo que se traduce en un ataque de muy bajo nivel (peor ataque en Euroliga). Si Rice coge las riendas, se pone en modo playmaker, y sus compañeros le acompañan, tienen equipo para acabar con el Unicaja y por qué no, para soñar con el título. Además del base, un Tomic que ofrezca su versión dominante será crucial, sin olvidar el acierto exterior de Koponen y el buen nivel de Vezenkov, el cual está siendo su mejor jugador ahora mismo, el búlgaro es muy regular y con la lesión de Doellman ha aumentado exponencialmente sus prestaciones. Un Navarro capaz de dirigir a sus compañeros y ejercer de líder (como hizo en el partido al volver de la lesión) también sería una de una grandísima ayuda para cambiarle la imagen al equipo, pero visto lo visto, esto es muy poco probable, el eterno capitán parece superado por los acontecimientos. El ímpetu de Faverani o los triples de Eriksson también pueden decantar la balanza, mientras que un Claver o Perperoglou inspirados (que hace mucho que no lo están) son capaces de desajustar defensas de élite. En resumen, el Barça puede, la pregunta es: ¿Quiere?

Los malagueños llegan a la Copa con la mejor oportunidad posible, ante al peor Barça de la última década y con sensaciones muy positivas en sus últimos encuentros. Los de Joan Plaza, por extraño que parezca siendo el FC Barcelona quien está en frente, parten como favoritos en un partido de cuartos que promete ser divertido por los precedentes de ésta temporada, el Unicaja-Barcelona que hemos vivido esta temporada, prorroga incluida, fue un partidazo que se saldó con victoria malagueña. Unicaja llega con Nemanja Nedovic en estado de gracia, el combo guard serbio está en el mejor momento de su carrera, y tras superar la lesión que tantos quebraderos de cabeza le dio, se está erigiendo como el líder de los suyos y como el canalizador de la energía malagueña. Porque si Nedovic destaca por algo es, precisamente, por su capacidad de aportar energía al juego y contagiar a sus compañeros. Será vital que pueda rendir a tal nivel frente al Barcelona. Además, hay que tener en cuenta que el juego interior que maneja Joan Plaza es una auténtica delicia, y la llegada de Alen Omic puede ser determinante. El esloveno se está asentando rápido en el juego de los verdes, y la Copa es un marco incomparable para su explosión. Tras salir con el rabo entre las piernas de Anadolu Efes, seguro que el pívot malagueño tiene ganas de reivindicarse y demostrar toda su capacidad. En Málaga tienen que estar ilusionados, y conscientes de la capacidad táctica de su técnico para la fase destructiva del juego. La Copa del Rey es un torneo en el que los equipos aprovechan para realizar defensas especiales específicamente preparadas para sorprender en torneos de coto recorrido como éste, y uno de los que mejor se mueven en estas lides es Joan Plaza, que a buen seguro ya tiene preparada alguna sorpresa para el Barcelona. En la Ciudad Condal todo son dudas, y el aroma a conflicto se extiende lejos, pero si bien hay que tratar de aprovechar la situación, no hay que confiarse. El Barcelona es consciente de la importancia que un torneo como la Copa del Rey puede tener a nivel de catarsis y cambio en los paradigmas. Unicaja es favorito, pero deberá cuidarse para hacer efectivo su favoritismo.

