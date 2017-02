One-on-One Copa del Rey 2017: Real Madrid - MoraBanc Andorra

Venga, Josué, si ya sabes que tenéis pocas opciones. Que sí, que pusisteis contra las cuerdas a los de Pablo Laso, pero un día "malo" lo tiene cualquiera. El Real Madrid está en uno de sus mejores momentos de su historia reciente, y el liderato tanto en Euroliga como en Copa del Rey da más confianza si cabe al bloque madridista. ¿Pararlos? No digo imposible, pero sí afirmar que es muy improbable. El ejemplo lo has puesto tú mismo: a la hora de enumerar a los jugadores a tener en cuenta, has mencionado siete jugadores, pero la realidad es que, a excepción quizás de Draper, todos y cada uno de los jugadores pueden romper el partido, ya sea con Taylor defendiendo, Hunter dominando el rebote y finalizando las jugadas o Maciulis y sus triples. Veremos si el Real Madrid da de alta a Ayón, que es un hombre importantísimo, pero si falta, se puede suplir. Y sí, vais sin presión, pero con mucha ilusión, y eso es algo que en la capital madrileña tampoco falta. Porque a pesar de los títulos logrados estos últimos años, este Real Madrid tiene hambre de victoria y no piensa dejar escapar esta Copa del Rey para seguir sumando trofeos a su vitrina y para no dejar el trono después de coronarse campeón el año pasado en A Coruña. Este es el momento de agrandar la leyenda de Llull, que se le da bien esto de las citas importantes; es momento también de que Doncic continúe luciendo su tremenda calidad antes de cumplir los 18; es momento, al fin y al cabo, de redimirse tras haber perdido la semifinal de la Supercopa Endesa ante el FC Barcelona Lassa. En resumidas cuentas, no hace falta que ocurra un milagro; solo es necesario que jueguen como saben porque así son imparables. No te niego que será difícil parar a Shermadini, porque se está saliendo y es un jugadorazo, pero de ahí a que podáis llevaros la victoria. Además, la baja de Nacho Martín es una ausencia notable, y para cubrir ese puesto en ataque, Antetokounmpo no da tanta fiabilidad. Albicy preocupa porque también es muy bueno, pero teniendo defensores como Llull, Taylor o Draper, la afición madridista está bastante tranquila. Y bueno, pueden aparecer hombres como Stevic, aunque dudo mucho que se marque las pedazo de actuaciones de principio de temporada. En fin, la última palabra la tienen los jugadores y no está nada ganado, pero sí, secundo lo que has dicho: MoraBanc Andorra tuvo mala suerte en el sorteo. Líderes estadísticos: Anotación: Sergi Llull (14.9 puntos)

Rebotes: Gustavo Ayón (6.8 rebotes)

Asistencias: Sergi Llull (6.1 asistencias)

Robos: Anthony Randolph (1.4 robos)

Tapones: Anthony Randolph (1.4 tapones)

Faltas recibidas: Sergi Llull (3.2 faltas)

Valoración: Sergi Llull (17 valoración)

Sin presión. No hay mejor manera de definir como llegará a esta cita copera el conjunto dirigido por Joan Peñarroya. Para MoraBanc Andorra ya es todo un premio participar por segunda vez en su historia en la Copa del Rey y poder codearse con los otros 7 mejores equipos de la competición. Los andorranos llegan a Vitoria tras haber descansado en esta última jornada y acumulando dos derrotas consecutivas ante el Joventut y el Baskonia, perdiendo la condición de invictos como locales ante estos últimos. A pesar de estas dos últimas derrotas el conjunto pirenaico compitió en ambos partidos hasta prácticamente el final del encuentro y ese debería ser el objetivo en esta Copa del Rey ante una superpotencia como el Real Madrid: competir. No tuvo suerte precisamente Morabanc Andorra en el sorteo de emparejamientos de la Copa y es que el sorteo quiso que el conjunto más en forma de la liga y de Europa se enfrentara al octavo clasificado. El Real Madrid es el máximo favorito para alzar el título y, por ende, para llevarse esta eliminatoria. Pero no todo está perdido de antemano para los del Principado que a buen seguro plantarán cara como ya demostraron en el partido de liga regular que les enfrentó el pasado mes de Enero y en el que el Real Madrid tuvo que remontar 14 puntos para llevarse el partido, finalmente en la prórroga. MoraBanc Andorra, con su atractiva propuesta de juego, intentará utilizar sus mejores cartas para intentar tumbar al vigente campeón y estas son ataques rápidos y en transición, poder de anotación, juego coral, efectividad desde la línea de 6,75 y Shermadini. Y es que a pesar de que prácticamente en cada encuentro destaca un jugador diferente, el georgiano siempre responde. Llega en plena forma tras haberse coronado como MVP Movistar del mes de Enero y con ganas de emular a su Cai Zaragoza de la temporada 2013/2014 en la que consiguió meter a su equipo en semifinales. Dejando de banda a Shermadini, MoraBanc Andorra contará con la sensible baja de larga duración de Nacho Martín pero con el resto de hombres disponibles. La visión de juego y la velocidad de Albicy y David Navarro, la amenaza exterior de Schreiner, Walker y Jelinek, el trabajo de Burjanadze, la solvencia de Stevic y la fuerza y la ambición de Antetokounmpo son las otras armas que dispondrán los pupilos de Joan Peñarroya para intentar dar la campanada. Enfrente, todo un Real Madrid líder tanto en la Liga Endesa como en Euroleague, con uno de los jugadores más determinantes del continente como Llull, un jugador en excelente forma como Randolph, un juego interior tremendo con gente como Felipe Reyes y Gustavo Ayón, la revelación de la temporada Luka Doncic y auténticos killers como Rudy Fernández o Jaycee Carroll. La capacidad de los andorranos para frenar a los blancos y hacer que jueguen incómodos serán claves para llegar con opciones al final de un partido en el que MoraBanc Andorra tiene mucho que ganar y poco que perder. Líderes estadísticos: Anotación: Giorgi Shermadini (14.8 puntos)

Rebotes: Giorgi Shermadini (7.7 rebotes)

Asistencias: Andrew Albicy (7.3 asistencias)

Robos: Andrew Albicy (1.6 robos)

Tapones: Thanasis Antetokounmpo (1.0 tapones)

Faltas recibidas: Giorgi Shermadini (5.3 faltas)

Valoración: Giorgi Shermadini (21.1 valoración)