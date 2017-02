One-on-One Copa del Rey 2017: Valencia Basket - Herbalife Gran Canaria

Mismo rival que la temporada pasada pero una historia completamente diferente. El Valencia Basket llegaba la temporada pasada como líder ACB a la Copa pero en un mal momento anímico. Van Rossom lesionado y con derrotas inesperadas en Eurocup que supusieron su eliminación antes de lo previsto. Este año Pedro Martínez cuenta con los 12 jugadores y está en un gran momento tanto en liga como en Europa. Ya se han enfrentado en los dos partidos de la competición doméstica y en ambas ocasiones los de Pedro Martínez han salido victoriosos. En la cabeza de los taronja conseguir una tercera victoria ante los canarios para vengarse de la derrota en la copa de A Coruña. La principal arma del Valencia Basket es la versatilidad de todos sus jugadores, el juego coral es la mayor virtud de un equipo que sabe sufrir y no depender de un solo jugador para ganar los partidos. No debe cambiar nada el Valencia Basket para jugarle al Herbalife Gran Canaria, el trío Joan Sastre-Rafa Martínez-Antoine Diot ha defendido perfectamente a Salin y Kuric en los dos partidos borrando las principales armas ofensivas exteriores del equipo amarillo. Vives y un Van Rossom cada vez más parecido al anterior a la lesión han de tener cuidado con la velocidad de McCalebb, el hombre que más daño hizo en la Fonteta. La gran incógnita es qué juego interior conseguirá imponerse. Casimiro cuenta con tres pívots imponentes y especialmente el que más daño ha hecho al Valencia ha sido Pasecnicks. El letón ha sido un quebradero de cabeza y defenderle bien será muy importante para los intereses de los taronja. Pedro Martínez tiene en sus filas un “arma secreta” como es Kravtsov, un jugador al que en el partido de vuelta de liga decidió dar descanso. Esta vez seguramente el ucraniano contará con bastantes minutos y por cuerpo y altura parece el más indicado para defender al letón y cerrar el rebote. El factor Dubljevic también es muy importante, si el montenegrino sale enchufado desde el principio puede decantar el partido gracias a su acierto exterior que obligará a Hendrix y a Collins a salir de la pintura. En definitiva es una de las eliminatorias más igualadas de la Copa en la que salga quien salga victorioso no podremos calificar como sorpresa. Los números están a favor del Valencia Basket pero en el torneo del KO todo es posible. y habrá que ver qué puede más, si el Valencia vengarse de la derrota el año pasado o el Herbalife ganarle por fin este año al equipo valenciano. también es muy importante, si el montenegrino sale enchufado desde el principio puede decantar el partido gracias a su acierto exterior que obligará a Hendrix y a Collins a salir de la pintura. En definitiva es una de las eliminatorias más igualadas de la Copa en la que salga quien salga victorioso no podremos calificar como sorpresa.. y habrá que ver qué puede más, si el Valencia vengarse de la derrota el año pasado o el Herbalife ganarle por fin este año al equipo valenciano. Líderes estadísticos: Anotación: Bojan Dubljevic (11.9 puntos)

Rebotes: Bojan Dubljevic (5.5 rebotes)

Asistencias: Antoine Diot (3.9 asistencias)

Robos: Antoine Diot (1.3 robos)

Tapones: V. Kravtsov (0.8 tapones)

Faltas recibidas: Bojan Dubljevic (4.3 faltas)

Valoración: Bojan Dubljevic (13.7 valoración)

El Gran Canaria ha demostrado en lo que llevamos de temporada, que cuando tiene que competir muestra su mejor cara. Ganó la Supercopa, terminó la primera vuelta con un balance de diez victorias y dos derrotas, con la presión de meterse en la Copa del Rey y lo mismo le pasó en el Top 16 de la Eurocup. Comenzó su andadura con dos derrotas seguidas y acabó con cuatro victorias y clasificándose como segundo del grupo. Sin embargo, ha expuesto poco equilibrio, con dos caras muy diferentes, y sus peores derrotas han sido en partidos con poco en juego y al principio de las dos competiciones que disputa. Con síntomas preocupantes en cuanto a la concentración e intensidad mostradas en partidos en los que no se vio la defensa habitual del Gran Canaria, que es una de las claves para eliminar al Valencia Basket y llegar lejos en este corto torneo. Llega a la Copa en su mejor momento, con dos victorias en ACB ante dos rivales potentes, Unicaja e Iberostar Tenerife, que llegaron justo después de la peor derrota del año, en el Gran Canaria Arena, frente al Morabanc Andorra por 64 a 90. Se enfrentarán a un rival con el que han perdido los dos partidos que han disputado esta temporada y a un entrenador que conoce muy bien la Isla y muy querido por los aficionados grancanarios. El Valencia Basket fue el rival en cuartos en la última Copa, en la que el Granca llegó hasta la final en la que sucumbió ante el Real Madrid. El Herbalife tendrá que mostrar su mejor nivel defensivo y en ataque, tener un buen día en el tiro exterior, algo que está lastrando a los amarillos, con uno de los peores porcentajes en tiros de tres de la ACB. Cuatro jugadores presentaron molestias físicas durante la semana y no pudieron entrenar al cien por cien, entre ellos, McCalebb y Hendrix, que han mejorado mucho su rendimiento desde el principio de temporada y se han convertido en piezas clave en la rotación de Casimiro. Líderes estadísticos: Anotación: Kyle Kuric (12.0 puntos)

Rebotes: Richard Hendrix (4.8 rebotes)

Asistencias: Albert Oliver (4.0 asistencias)

Robos: Xavi Rabaseda (1.4 robos)

Tapones: Anzejs Pasecniks (0.8 tapones)

Faltas recibidas: Kyle Kuric (2.5 faltas)

Valoración: Kyle Kuric (11.1 valoración)