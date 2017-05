One-on-One Playoff Liga Endesa 2017: Baskonia - Herbalife Gran Canaria

Baskonia ha quedado 2º y Herbalife 7º. Por eso tendré que decirte, querido Lucas, que los vitorianos son claramente favoritos. Pero he de reconocer, haciéndote parte del trabajo, que si observamos un poco la estadísticas, es complicado encontrar tanta igualdad entre dos equipos: puntos anotados, Herbalife 2º y Baskonia 3º; encajados, los canarios 4º y vitorianos 5º; asistencias 7º y 6º; porcentaje tiros libres 6º y 5º; de tiros de dos 2º y 4º; rebotes 3º y 2º; robos 1º y 4º; tapones 4º y 2º. ¡Si hasta en mates van 4º los de las islas y 3º los alaveses! Pero, a pesar de esa igualdad y de admitir que será una serie dura y emocionante, los vitorianos son los favoritos a llegar a la final contra el Real Madrid y tu equipo será solo el primer escollo a superar. También te puedo admitir que Herbalife es un equipo más compacto, que Baskonia ha sido un poco ciclotímico en su rendimiento este año en partidos importantes tanto en Liga Endesa como en Euroliga, que las bajas de Luz y Budinger son importantes y que Ricky Ledo es una incógnita. Pero a pesar de todo eso, las individualidades de los vascos son superiores y el trabajo de Sito Alonso en su primer año está siendo muy bueno. Y en esas mejores individualidades, Shane Larkin es THE MAN. Ya se que estáis muy contentos en Gran Canaria con la segunda juventud de Oliver y McCalebb, pero Shane es claramente una de las estrellas de esta liga y tiene la exuberancia física de sus 24 años. Muchos trucos tendrán que emplear vuestros expertos bases para poder parar al eléctrico jugón, uno de los más rápidos y explosivos de la liga. Es cierto que Laprovittola no ha terminado de rendir como se esperaba, pero sobra decir que no es manco, y para muestra sus 6 triples en el último partido de liga regular. Para acompañar al base estrella tenemos una de las parejas de más calidad y explosividad física de la liga: Beaubois y Hanga, recién nombrado mejor alero. Rodrigue ha estado irregular, pero es jugador de momentos importantes y puede ser clave en estos playoffs. El húngaro volador ya es un jugador consolidado y deseado por todos. También en el cuatro veo superiores a la dupla Shengelia/Tillie a Aguilar/Baez. El georgiano, si le respetan las lesiones, puede salirse en estas eliminatorias. Calidad tiene de sobra. Y es posible que en los cincos puros, la experiencia de los vuestros sea superior, pero Voitgmann ha sido otra de las sorpresas agradables entre los recién llegados a la liga y Diop cada vez es más consistente y su aportación en defensa en intimidación es muy importante. Por todo eso, por tener el factor cancha y por el espíritu Baskonia, aunque costará esfuerzo y trabajo, los vitorianos pasarán a la siguiente ronda. Líderes estadísticos: Anotación: Shane Larkin (14,2)

Rebotes: Johannes Voitgmann (5,9)

Asistencias: Shane Larkin (4,9)

Tapones: Adam Hanga (0,6)

Robos: Shane Larkin (1,4)

Faltas recibidas: Shane Larkin (3,9)

Valoración: Shane Larkin (16,2)

Es cierto que Baskonia ha hecho un buen final de Liga regular, pero solo hay dos victorias de diferencia entre uno y otro equipo y, como bien has dicho, amigo Xan, la igualdad estadística es máxima. Baskonia es favorito, además cuenta con el factor cancha a favor, aunque en una eliminatoria al mejor de tres, es menos determinante. El Gran Canaria se siente muy cómodo con este reparto de roles, está acostumbrado a jugar sin esa presión y esto les hace mucho más peligrosos. La plantilla de Baskonia es más completa, con más estrellas. Larkin es un jugón espectacular y McCalebb y Oliver necesitarán del resto de compañeros para pararlo. Ambos equipos también comparten punto débil, para mi, sin duda, el juego interior. Planinic y Hendrix han hecho una temporada decepcionante y no rinden bien ante equipos superiores. A poco que estén inspirados Voigtmann en ataque y Diop en defensa, Baskonia saldrá vencedor del duelo de hombres grandes. El Granca se aferrará a la calidad del joven letón Pasecniks, una de las sorpresas agradables de esta ACB, para poder acceder a semifinales. El duelo de escoltas y aleros será despiadado. Ambos equipos tienen aleros que pueden asumir diferentes papeles para dar al equipo lo que más necesita en cada momento. El Granca tiene un puro tirador, como Salin y un alero que puede parar a cualquier rival, como Rabaseda. Las rachas en el tiro de Kuric o la capacidad para hacer un poco de todo de O’neale, tendrán que superar a las capacidades de Hanga y compañía. La clave será la defensa. Si los canarios defienden al nivel más alto demostrado en este curso, pondrán en muchos apuros a los jugadores de Sito Alonso. Los porcentajes de tiros de tres también serán determinantes, como casi siempre en este baloncesto moderno. El Granca, con problemas para anotar en la pintura, necesita de los tiradores inspirados para crecer en los partidos. Oliver, Salin, Kuric o Aguilar necesitan meter desde fuera para vencer a Baskonia. En lo que no estoy de acuerdo contigo es en la comparativa de los cuatros. Aguilar llega en el mejor momento de la temporada, enchufando triples y defendiendo y reboteando como nunca. Báez no solo es el líder dentro y fuera de la cancha, es un jugador que predica con el ejemplo y pelea por cada balón, su energía contagia al resto. Creo que son superiores a Shengeila, que llegará descansado por su lesión, y a Tillie. Líderes estadísticos: Anotación: Kyle Kuric (12.5)

Rebotes: Royce O'Neale (4.8)

Asistencias: Albert Oliver (4.8)

Robos: Xavi Rabaseda (1.1)

Tapones: Anzejs Pasecniks (0.7)

Faltas recibidas: Kyle Kuric (2.7)

Valoración: Kyle Kuric (11.4)