One-on-One Playoff Liga Endesa 2017: Unicaja - Iberostar Tenerife

Bueno, Javier, supongo que la mayoría de nuestros lectores estará de acuerdo en que esta eliminatoria es una de las más interesantes de todos los cuartos de final. Se enfrentan los dos campeones europeos hasta el momento de la publicación de estas líneas (Eurocup y Basketball Champions League), y dos equipos que están gozando de un momento dulce anímico y de juego. Podría decirse que ambos han cumplido con sus respectivas aspiraciones para la presente temporada: Unicaja, ganando la Eurocup y clasificándose para la próxima edición de la Euroliga, e Iberostar Tenerife, ganando un título europeo y certificando la mejor clasificación de su historia en ACB. Juegan ambos, por tanto, sin apenas presión. Con todo por ganar, y eso se percibe en la soltura que despliegan en la pista. Tampoco debemos olvidar que los dos cuentan con entrenadores en la cima del éxito: si Txus Vidorreta acaba de ser elegido mejor entrenador del año por la AEEB, Joan Plaza ha sabido convencer con títulos y buen juego a aquéllos que no creían en él y clamaban que su ciclo en el Unicaja había llegado a su fin. Es una serie con mucho atractivo y con sobradas razones para disfrutar. Ambos conjuntos basan una parte muy relevante de su juego ofensivo en el tiro exterior. Son los dos mejores equipos de la Liga Endesa en porcentaje de triples, y además son los dos que más asistencias reparten. Pero tengo que decirte que veo a Unicaja un peldaño por encima del Iberostar Tenerife. Pese a que también destaca vuestra defensa y sois el equipo que menos puntos concede de la competición, creo que el equipo de Joan Plaza dispone de variados recursos para imponerse en la eliminatoria: desde la amenaza de un perímetro mortífero (Kyle Fogg, Jamar Smith y el imparable Nemanja Nedovic), hasta la solidez de su juego interior, donde tampoco son mancos tirando de tres (Jeff Brooks y Carlos Suárez). El aspecto negativo de la serie es que no podremos ver sobre la pista a dos jugadores con tanta clase como Tim Abromaitis y Adam Waczynski. Sinceramente, creo que buena parte de vuestra opciones pasan por anular la aportación en la pintura de Unicaja (especialmente de Dejan Musli, que aún no ha podido acercarse al nivel que logró antes de su lesión), y las nuestras pasan por limitar, en la medida de lo posible, vuestra circulación de balón en ataque. Que sí, que sé que tiráis muy bien desde el 6.75, pero creo que ya te he hablado de nuestro perímetro. No espero demasiado del recién llegado Eyenga, que posiblemente actúe más como especialista, aportando físico y rebote, justo de lo que andábamos algo cortos. En resumen, estoy seguro de que será una eliminatoria apasionante, divertida, y con un baloncesto muy vistoso. Te acepto que partamos como favoritos por haber ganado los dos partidos en que nos enfrentamos esta temporada, y por tener factor cancha a favor, pero estos son los Playoffs de la Liga Endesa, esos que algunos insensatos quieren eliminar. Y como estamos acostumbrados a ver, puede pasar cualquier cosa. Disfrutemos de una temporada ya inolvidable, sea cual sea el resultado. Líderes estadísticos de Unicaja: Puntos: 13.9 Nemanja Nedovic

Rebotes: 5.3 Alen Omic

Asistencias: 3.7 Nemanja Nedovic

Robos: 1 Alberto Díaz

Tapones: 0.4 Dejan Musli

+/- 3.9 Dejan Musli

Valoración: 14.1 Nemanja Nedovic

¡Cómo me gusta que os sintáis favoritos, querido amigo Sebastián! Nos encanta ese papel de víctimas que las deidades del baloncesto español nos han impuesto…no importa que hayamos sido la revelación de la temporada. De nada sirve que nuestro entrenador haya sido proclamado el mejor del año para los propios colegas de profesión. Tampoco se tiene en cuenta que en los últimos partidos, los del laureado Vidorreta hayan recuperado la frescura ofensiva, manteniendo la solidez de ser la mejor defensa del campeonato, con casi ocho puntos menos recibidos que vosotros. En cambio, es tiempo de play offs, como dirían los expertos. Tiempo de partidos a cara de perro y cuchillo entre los dientes. Es lo que tiene tirar de tópicos…pero no obviéis que ante el Barça Lassa en su casa metimos 14 triples, por 15 en el último partido ante ICL Manresa. Sí, es verdad, eso te lo admito…desde que ganasteis brillantemente la Eurocup habéis dado un salto exponencial en confianza y juego digno del gran Pablo Ráez. Nedovic está que se sale y tenéis una batería de juego exterior digna de los mejores equipos de esa Euroliga que jugaréis el año que viene, conflictos y escisiones mediante. Que si el serbio no está fino, pues ahí que sale Fogg o Jamar Smith para solucionar la papeleta. Que si se lesiona Waczynski, pues tengo dinero para traer a Eyenga. Nosotros, en cambio, hemos vivido con el martirio de las lesiones durante todo el año y ahí que hemos ido escapando con los English, Piñero y el ingenioso Kirksay. Ahora que se juegan las castañas de la liga y Abromaitis se lo pierde, pues ponemos al que más triples ha metido en toda la competición en el cuatro y al avispado Tariq de multiusos alero alto. Procuraos de ganar en el Carpena el domingo, porque de no ser así, os espera una caldera de amarillo y negro que, con las asfixiantes trincheras y trampas canaristas, os hará atragantaros con los cuartos de final de esta nuestra Liga Endesa. Ambos sabemos lo que es levantar un título europeo esta temporada, pero los dos queremos más. Percutiréis con Musli y Omic desde el interior, pero responderemos con nuestra batería de jugadores interiores, encabezada por un ex de los vuestros como Fran Vázquez. Y sí, también es cierto; hace mes y medio nos apalizasteis allá donde empieza este play off, pero aquello eran otras cuentas. A día de hoy, presentamos nuestras credenciales para seguir haciendo historia de la historia, en una temporada que nos ha llevado al infinito y más allá y, donde sobre todo no tenemos absolutamente nada que perder. ¡Y qué arma tan peligrosa se hace esa cuando tan bien mueves el balón y tan bien tiras de tres, sin el peso del favoritismo y las muñecas temerosas bajo tus hombros! ¿no crees? Líderes estadísticos Puntos: Aaron Doornekamp (12,3)

Rebotes: Georgios Bogris (4)

Asistencias: Davin White (4,4)

Tapones: Fran Vázquez (0,5)

Robos: Rodrigo San Miguel (0,8)

Faltas recibidas: Marius Grigonis (3,2)

+/-: Aaron Doornekamp (5)

Valoración: Aaron Doornekamp (12,1)