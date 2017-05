One-on-One Playoff Liga Endesa 2017: Valencia Basket - FC Barcelona Lassa

Qué decir de la eliminatoria que en mi opinión está más igualada que ninguna por el mal momento psicológico que viven ambos. Valencia Basket y FC Barcelona Lassa han llevado dos caminos bien distintos toda la temporada pero al llegar los Playoffs, sin quererlo ni esperarlo, se han cruzado antes de lo previsto. El curso de los taronja ha sido durante muchos tramos excelente pero en los momentos de la verdad le ha faltado dar el último empujón. Nada que ver las dos finales pérdidas: ante el Real Madrid se hizo un partido de matrícula mientras que contra Unicaja, me temo, no llegamos ni al aprobado. El Barça Lassa ha tenido más bailes de nombres que el Valencia Basket en la famosa etapa de “suena para Pamesa”. Y pese a todo en estos cuartos de final sigue dando tanto miedo como antaño. Cuanto peor ha sido el año de los blaugrana, más peligrosos han sido en los Playoffs y estoy seguro que intentaréis jugar en el primer partido con el momento psicológicamente débil que está viviendo el Valencia Basket. La plaga de lesiones y los incontables refuerzos os han impedido crear un bloque unido y formar un equipo sólido. Los taronja se han caracterizado por todo lo contrario, un bloque compacto y casi inexpugnable en su casa. Unicaja y Murcia han abierto una brecha en ese bloque que no para de sangrar y vosotros acabaréis de desangrarnos o serviréis para cerrar y cicatrizar la herida. Los precedentes están a nuestro favor esta temporada, sabemos lo que es ganaros en territorio neutral y en la Fonteta, por lo que con mantener la ventaja de campo sería suficiente para llegar a semis. Somos expertos en caer en cuartos de final, lo sé. 12 derrotas y 5 victorias en cuartos no auguran un futuro prometedor, pero este año no es que queramos llegar a semis, es que lo necesitamos. Y de esa necesidad hay que hacer una virtud. Tras la derrota ante UCAM Murcia los jugadores oyeron algo que sus oídos llevaban años sin escuchar. Los pitos demostraron que la afición quiere la Euroliga a toda costa, son los jugadores quienes se la tienen que dar y para ello tienen que pasar por encima del Barcelona. Si miramos las estadísticas esta temporada, vamos casi a la par en todo, quinto (Valencia Basket) y sexto (Barça Lassa) mejor ataque; segunda (Valencia Basket) y tercera (Barça Lassa) mejor defensa; tercer mejor equipo valorado los taronja y los blaugrana quintos: quintos y sextos también en rebotes totales… en fin, más igualdad imposible. La última vez que nos vimos las caras fueron en aquellas semifinales históricas en que Marcelinho decidió en el último segundo del quinto partido. Dolió ver a Lishchuk llorar en las protecciones de la canasta, no lo negaré, por ello queremos venganza. Aquel día Doellman y Ribas eran taronjas, ahora son vuestros. También Claver y Faverani (aunque ya no esté con vosotros) han vestido nuestra camiseta. Qué menos que dejarnos esta eliminatoria a cambio de tantos jugones que han hecho el trayecto Valencia-Barcelona. La Euroliga pasa por eliminaros y tras el duro golpe que supuso la final de Eurocup y la decepción del último partido que nos obliga a enfrentarnos a vosotros, estoy seguro que los hombres de Pedro Martínez saldrán a revertir una temporada que pintaba histórica y que bien puede acabar en dramática. Toca encomendarnos al grupo que fuimos y en especial a nuestro “man in the middle” Bojan Dubljevic, no en vano ha sido elegido en el mejor quinteto de la ACB. Líderes estadísticos: Anotación: Bojan Dubljevic (12,9)

Rebotes: Bojan Dubljevic (5,8)

Asistencias: Antoine Diot (3,7)

Tapones: Viacheslav Kravtsov (0,7)

Robos: Luke Sikma (1.2)

Valoración: Bojan Dubljevic (16,3)

A nadie debería sorprenderle que el equipo valenciano sea el favorito para llevarse la eliminatoria. Pese a la reciente baja de Van Rossom, un jugador importante para los de Pedro Martínez, los taronja siguen mejor situados para llevarse el duelo. Los blaugrana además no contarán ni con Navarro ni con Faverani (cortado recientemente debido a sus problemas de rodilla) ni con Doellman (al menos el primer partido) lo cual recorta aún más una rotación ya de por sí mermada. El plan de los de Bartzokas es dar más minutos a los jóvenes, pero una apuesta así difícilmente será suficiente para llevarse la victoria ante todo un equipo como es el de Pedro Martínez. Durante la temporada el balance está a favor del Valencia, con dos victorias (eliminación de la copa incluida) y una derrota. Por si fuera poco, tienen el factor campo a favor (el Barça se encargó de tirar por tierra su oportunidad de ser cabeza de serie en otra lamentable actuación en el Palau). Sí, parece que todo está en contra de los de Bartzokas, pero hay una cosa a nuestro favor, la tradición ganadora del club, el cual no es eliminado desde 2005 en primera ronda (y solo ha sufrido esto dos veces). El despropósito de temporada que lleva el Barça difícilmente será olvidado por el aficionado blaugrana, pero es época de Playoffs y el equipo aún está a tiempo de darle una alegría a su afición. La tarea se antoja mucho más que complicada, casi podría tildarse de titánica, pero la esperanza sigue viva en la Ciudad Condal. Lo cierto es que los culés han eliminado al equipo valenciano en todas las series de Playoffs ACB que se han encontrado ( 03, 09 , 12 , 14) y el aficionado taronja probablemente nos tenga ganas. El pique es sano, pero desde luego que existe. La eliminatoria tiene toda la pinta de ser igualada y probablemente sea la más llamativa de la primera ronda. Que nadie de por muertos a los de Bartzokas, al fin y al cabo cuando están en sintonía son un equipo temible y en los últimos tiempos han ido mejorando su imagen, mientras que vosotros habéis pasado por una mala racha (la derrota ante UCAM tuvo que ser dolorosa). El binomio Rice – Tomic será clave para las aspiraciones culés, cuando este dúo funciona, es absolutamente imparable. El problema es que no nos tienen muy acostumbrados a que esto pase. Por otro lado, si bien el conjunto taronja es un equipo muy compacto y unido, hay un jugador que destaca y ese es Bojan Dubljevic, elegido mejor pívot de la ACB este año. El montenegrino es una auténtica bestia, difícil de parar, pero Tomic también es un valor seguro y es posible que estemos ante un duelo antológico. La defensa que pueda hacer Diagne también será vital para las aspiraciones de los catalanes, sin olvidar la organizada línea exterior de los de Martínez, que puede ser perfectamente mortífera. En resumen, los culés han vivido humillación tras humillación este año y ya es hora de que el equipo se redima y le dé una alegría a la afición, con qué menos que una eliminación ante unos agudos rivales como son los valencianos… y por qué no, con el título de la liga. Hace casi 20 años que un sexto clasificado no gana la competición (lo hizo el mítico TDK Manresa en el 98) pero si alguien puede hacerlo es el Barça. Al fin y al cabo esto es baloncesto y los sueños aquí también se cumplen. Líderes estadísticos: Puntos: 12.7 Ante Tomic (12,7)

Rebotes: 7.9 Ante Tomic (7,9)

Asistencias: 3.4 Tyrese Rice (4,9)

Robos: 0.9 Víctor Claver (0,9)

Tapones: 0.6 Víctor Claver (0,6)

Valoración: 20.1 Ante Tomic (20,1)