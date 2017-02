¿Quiénes jugarían un All Star de la Liga Endesa 2017? ¡Vota a tus jugadores favoritos!

Deja tus votos a través de Twitter con el hashtag #ACBVote o a través de comentarios en este artículo

Concurso de Mates'17: Antetokounmpo, Taylor, Hanga, Todorovic y Randolph; los más votados

Al otro lado del charco cuentan los días para que llegue el mes de febrero y, por ende, el ansiado All Star de la NBA que este año tendrá lugar del 17 al 19 de febrero en Nueva Orleans. Los americanos han culturizado a los fans para que entiendan del fin de semana de las estrellas como lo que tiene que ser, una fiesta para los jugadores, para los aficionados y para la ciudad donde se celebra. Con el paso de los años, esa tradición se fue extendiendo por el resto del mundo y cada competición comenzó a organizar su All Star particular, algo que ha llegado hasta la actualidad en la mayoría de lugares salvo en España.

La condensación del calendario y el miedo a una lesión inoportuna ha llevado a la Liga Endesa a ser la única de las grandes ligas europeas sin tener un All Star propio. Desde hace más de diez temporadas, España no sabe lo que es un partido de estas características donde el aficionado puede deleitarse disfrutando de los mejores jugadores de la ACB jugando en un mismo partido. La falta de un evento así, para muchos entendidos, hace que el producto de la competición, que no es otro que los propios jugadores, pierda algo de valor, ya que la distinción de ser All Star es una cuestión de prestigio a la que se debería dar un valor añadido.

Por todo eso, desde Solobasket.com queremos saber a qué jugadores de la Liga Endesa votaríais para que fuesen titulares de ese All Star imaginario y, para ello, vamos a abrir una votación popular a través de Twitter para que los elijáis, dándole cabida a ese honor de ser partícipe de un All Star y ser distinguido como tal.

¿CÓMO SE CONFORMAN LOS DOS EQUIPOS?

Para poder conformar los dos equipos hemos decidido dividir la competición en dos Conferencias:

CONFERENCIA NORTE: Río Natura Monbus, Baskonia, RETAbet Bilbao Basket, Morabanc Andorra, ICL Manresa, Divina Seguros Joventut, FC Barcelona Lassa y Tecnyconta Zaragoza.

CONFERENCIA SUR: Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria, Real Betis Energía Plus, Unicaja, UCAM Murcia, Valencia Basket, Real Madrid, Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes.

¿CÓMO SE ELIGE EL QUINTETO?

Los dos quintetos tienes que están formados por dos jugadores interiores, dos jugadores exteriores y un base. Por lo tanto, los dos interiores, los dos exteriores y el base más votado de cada Conferencia serán los elegidos para ser titulares.

¿A QUIÉN SE PUEDE VOTAR?

A todos los jugadores que formen parte de una plantilla de la Liga Endesa 16/17.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Para poder elegir a los jugadores que colocaríais como titulares de este All Star sólo tenéis que escribir un tweet con su nombre y el hashtag #ACBVote.

Cada tweet cuenta como un voto, y cada retweet al mismo, también.

Ejemplo: Sergio Rodríguez #ACBVote

*Si no teneís Twitter, podéis dejar vuestro voto en los comentarios de esta noticia y también serán contabilizados.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

La votación comienza desde hoy mismo y finaliza el 20 de febrero a las 20:00 horas.

¿QUIÉN ELIGE A LOS SUPLENTES?

Una vez finalizada la votación y se sepan quienes son los dos quintetos titulares, los redactores de Solobasket se encargarán de completar los equipos.

