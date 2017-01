Raül López: “Necesitamos gente que muera por estar aquí”

El Director Deportivo del RETAbet Bilbao Basket se ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Bilbao, para hablar con Rafa Beato sobre la actualidad del equipo bilbaíno.

Se acabó una larga y fructífera vida de deportista, y ahora otra nueva vida fuera del parquet. ¿Hay mono de parquet, de vestuario y todas esas cosas?

Tengo la sensación de que he jugado el tiempo que necesitaba jugar, y en ese sentido, pues no echo de menos el jugar ni el competir. Son etapas, entiendo que tenía que llegar ese momento y tengo la sensación de que, afortunadamente, esa transición la estoy llevando bien.

Es una suerte, porque es una vida diametralmente opuesta. Del trote de entrenamientos, partidos, recuperación, en la cancha dale que te pego; a lo que es una vida un poco más tranquila en ese sentido de menos agitación física, pero si igual, más mental y más de otro tipo.

Si, son dos cosas muy muy distintas. En una era muy limitado el tiempo en el que tenías que pensar en ello, y solo tenías que pensar en lo que a ti te concernía y en el equipo, pero de una manera muy diferente. Ahora estoy en una posición que tienes que pensar en muchas más cosas, y nunca acabas de ver las cosas como te gustaría verlas. Cambia todo, pero hay que saber adaptarse, y creo que esa transición la estoy llevando bien.

Visto desde fuera, lo más extraño, puede ser que ya no tienes poder de decisión para meter la pelotita dentro del aro, que es lo que has hecho toda tu vida. Desde fuera puedes aportar tus ideas, puedes ayudar, en todas las cuestiones ajenas a lo que, al final, es esencial en este deporte, meter la pelota por el aro.

Seguramente esta es la parte que ahora más cuesta asimilar, que ahora no tienes control de lo que pasa en la pista ni en el vestuario, simplemente estás fuera intentando ayudar en todo lo que puedes. Pero es cierto, que lo que antes se podían hacer, que era intentar entrenar mejor, intentar jugar mejor, estar más concentrado, animar desde el banquillo, eran cosas que podías hacer, pero ahora ya no. Ahora te das cuenta de que dependes de otras cosas, y al principio está claro que es un poco más difícil, pero es otra parte de esta nueva etapa, que afronto con mucha ilusión, sabiendo que hay cosas que son distintas.

Periodo de aprendizaje, pero a marchas forzadas, porque al final en el mundo del deporte profesional hay que tomar decisiones y resolver cuestiones inmediatamente.

La verdad es que si, como jugador de baloncesto he tenido una trayectoria larga, pero dentro de una pista de baloncesto. Fuera está por ver si valgo o no valgo, si me puedo adaptar mejor o peor. Tengo la sensación de que baloncesto es algo que se y dónde puedo aportar cosas, pero la realidad es que parto de cero, y en este sentido, cada día estoy intentando aprender y ser un poco mejor, para que el club vaya mejor y esté contento.

Uno de los retos, más allá de la conformación de la plantilla, es una cuestión que siempre ha estado ahí, pero a la que parece que por fin se va a dar un impulso definitivo: montar una estructura para que el club tenga equipos inferiores y cuidar la base del baloncesto en Bizkaia, implicándose en ella.

Era uno de los grandes retos, siempre se ha hablado de que era fundamental que el baloncesto en Bizkaia y los jugadores de aquí tuviesen una motivación que hasta ahora no existía. En ese sentido es la cosa más complicada de este proyecto, porque no depende solo de ti, pero tenemos la sensación de estar dando pequeños pasitos en la dirección correcta. La situación del club ahora mismo, creo que es buena para que esto suceda, pero es algo que no va a pasar de la noche al día. Y yo estoy contento, porque todo el mundo está muy por la labor, todo el mundo con el que hemos hablado ha aportado su granito de arena y en este sentido tenemos la tranquilidad de seguir dando pasos.

Para que todo el mundo se entere bien, Raül, la idea es hablar con los clubes de Bizkaia implicándoos en todo su trabajo. Hay muchos clubes que trabajan la cantera desde hace mil años, entrenadores hay, jugadores hay y pistas también. Parece que se dan las circunstancias perfectas, ¿no?

Realmente, entre comillas un poco, queremos aprovecharnos del buen trabajo que se está haciendo con los chavales aquí. Y luego nosotros, poder darles un extra de motivación y de trabajo, a la hora de proyectar estos jugadores y este talento hacia un futuro sea más primer equipo de Bilbao Basket. Creo que es fundamental que los jugadores vean que hay un techo ahí que se puede llegar, que se van a dar oportunidades, que queremos hacer las cosas bien. Y que no haya más gente que tenga la sensación de que se tiene que ir fuera para seguir progresando. Queremos ser nosotros los que demos esta vía.

En este sentido, es muy ilusionante que haya dos bilbaínos en el equipo. Javi Salgado, con una gran trayectoria detrás y Borja Mendía, que está emergiendo. Que los chavales vean que, siendo de Bilbao y jugando bien a baloncesto, puedes llegar a jugar en el equipo de tu ciudad.

Básicamente es un poco esto. Yo creo que, por experiencia propia, esto fue algo que a mí me motivo muchísimo a la hora de entrenar, de querer ser mejor jugador, el hecho de ver que hay una posibilidad de llegar a un primer equipo, a debutar en ACB, a poder de algún modo, que tu forma de vida sea el baloncesto. Esto es un poco lo que queremos que la gente que está jugando aquí tenga esta sensación, nosotros poco a poco vamos a ir poniendo todos los medios que podamos. Está claro que es un trabajo conjunto entre la Federación, los clubes, nosotros; y si tenemos la sensación de i de la mano, talento y jugadores hay, no se van a ver frutos mañana, pero si vamos por esta vía van a llegar jugadores, que es lo que nos gustaría a todos.

Esta temporada, en lo que se refiere al primer equipo, está siendo demasiado convulsa y con demasiados sin sabores en esta primera mitad de campeonato. Sin haber conseguido entrar en el Top-16, sin haber logrado estar en la Copa. Un poco decepcionados sí que estamos todos, ¿no?

Si, por supuesto, al final no estamos todos contentos de cómo está yendo la temporada. Yo siempre soy del parecer de que siempre tienes el próximo partido para arreglar un poco lo que ha pasado, y centrarte en las derrotas que ha habido pues no ayuda. Pero sí que somos conscientes de que no estamos al nivel que creo que este equipo puede dar. A partir de ahí, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir confiando. Muchas veces lo más complicado en el deporte es confiar en algo que no está dando resultados inmediatos, pero sabemos cómo es la situación del club y tenemos que ser fuertes y sacar el carácter que muchos jugadores tienen en este equipo. No creo que hay muchas más fórmulas que intentar entrenar, incluso, mucho más duro de lo que se entrena hasta ahora, intentar ser positivos y saber que si se hacen las cosas bien los resultados van a llegar.

La plantilla no ha sufrido modificaciones, pero parece que sí estuvo a punto de haberlas. Te pregunto directamente Raül, ¿el Barcelona vino a por Eric?

Bueno, pregunto por Eric, pero también ha habido otros que han preguntado por el. Está claro que cuando hay jugadores que hacen las cosas bien, que haya interés por otros equipos es normal. Pero a mí me gustaría poder mantener el equipo como se hizo, y me gustaría que los jugadores más jóvenes progresen y que veamos quienes están capacitados para seguir en este proyecto y jugadores que puedan estar aquí mucho tiempo.

Sin duda, hacer un núcleo. Como siempre ha sido el vestuario de este club, que ha sido uno de los fuertes en este aspecto. Mantener la cohesión del grupo es lo fundamental, ¿no?

Si, históricamente aquí siempre ha habido vestuarios muy fuertes, con la gente muy implicada; y esto es lo que me gustaría, que todo el mundo que esté en el equipo sea porque quiere estar aquí, formar parte de este club, que les guste esta ciudad y quieran jugar para esta afición, para que todo esto les impulse a sobrellevar los malos momentos. Hay gente que le gusta esta idea y a los que les es muy fácil sumarse, y a otros jugadores quizás no les gusta o no les seduce tanto. Pero lo que buscamos es esto.

Quiero ver la gente que en los momentos difíciles no se baja del carro y sigue luchando. Somos conscientes del club que somos y hasta donde podemos llegar; y tenemos que pelear, pelear cada minuto de partido, cada minuto de entrenamiento. Y yo lo que quiero ver es esto. Si conseguimos que haya más gente en esta dinámica, será más fácil seguir construyendo el futuro. Necesitamos gente que muera por estar aquí.

Raül, ¿cómo ves a Carles? El otro día dijo que quería ganar, pero parece que el trabajo se hace y las victorias no llegan.

Esto es así, y tenemos que asumir que son dinámicas. Hay partidos que tienes encarrilados y puedes ganar, y siempre pasa algo que lo tuerce. Tenemos que ser fuertes mentalmente, algo que creo que es algo que me gustaría que fuera una seña de identidad del equipo siempre, que independientemente de los resultados seamos capaces de soportar cualquier situación y crecernos ante las adversidades. Ahora Carles tiene que saber que esto es un mal momento, pero que no nos vale de nada darle excesivas vueltas. Tenemos un partido súper importante el domingo, y me gustaría ver un equipo capaz de afrontar esto y salir con la energía necesaria para competir en ACB, que es mucha.

Raül López en su homenaje. Foto: A.Arrizabalaga

El domingo viene Zaragoza, qué recuerdos de aquel último partido, ¿no?

Fue un partido especial en todos los sentidos, y aquel triple de Sastre hizo que fuese más especial aún. Pero no es algo en lo que pienso habitualmente a no ser que alguien me lo recuerde. Lo que quiero es que podamos ganar este domingo.

Echaremos un poco la lagrimilla cuando veamos la Copa desde la tele y no veamos al Bilbao Basket ahí, y más siendo aquí al lado, en Vitoria.

Pues sí, la verdad es que es una pena, pero entendemos que es una cosa en la que no podemos seguir pensando. Está claro que ha sido una decepción no poder estar en la Copa, y más sabiendo que era aquí al lado y habría generado una ilusión que nos hubiese venido muy bien, pero eso ya no vale. Ahora solo cabe que, entre todos, seamos capaces de reforzarnos, de hacer un buen partido el domingo y que si llegan las victorias veremos las cosas de otra manera. Creo que el club está dando los pasos en la dirección correcta, y tenemos que seguir así.

Una última cuestión, Raül. ¿Las rodillas te habran agradecido el descanso, o todavía hoy siguen saliendo goteras?

Bueno, salen cositas. Cuado me levanto por la mañana aún alguna sale, pero estoy bien. Mi cuerpo necesitaba esto, y ya está. Estoy contento de poder levantarme, contento de poder vivir en Bilbao, que es algo que me encanta, y el día a día intentando que esto vaya lo mejor posible.

Desde Solobasket queremos agradecer las facilidades que nos ha puesto Rafa Beato para acceder a la entrevista y poder ofrecérosla.