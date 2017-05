Rio Natura Monbus Obradoiro-Real Betis Energía Plus: duelo definitivo por la permanencia

Esta jornada tenemos el duelo clave en la lucha por la permanencia: Rio Natura Monbus Obradoiro contra Real Betis Energía Plus en el Fontes do Sar. Contando este partido quedan tres jornadas para decidir quien será el que acompañe al ICL Manresa en el descenso deportivo.

Los resultados de este fin de semana pueden ser prácticamente definitivos o, por el contrario, dejarnos dos jornadas de infarto con varios equipos implicados. Si se impone el Obradoiro por más de 5 puntos, que fue la diferencia por la que ganó el Betis en la ida, los gallegos aventajarían en dos partidos más el average particular a los sevillanos a falta de dos jornadas. Aunque existiera la posibilidad matemática de cuadruples o triples empates, para eso el Betis tendría que ganar sus dos partidos, el Obra perderlos y que Zaragoza o Joventut también acabaran con el mismo número de victorias. Algo bastante improbable, por lo que puede decirse que los compostelanos estaría prácticamente salvados de ganar este fin de semana. Incluso sin superar el average lo tendrían bastante bien.

Si se da ese resultado y el Divina Seguros Joventut gana al Manresa, los badaloneses estarían matemáticamente salvados. El Tecnyconta Zaragoza lo tiene más complicado puesto que juega contra el Real Madrid y si perdiera y se dieran esos otros dos resultados, la pelea por la permanencia quedaría reducida a maños y andaluces. De dar la sorpresa los zaragozanos contra el Madrid, el descenso del Betis sería casi un hecho, salvo milagro.

Pero si fuera el Real Betis Energía Plus el que ganara en el Fontes do Sar, empataría con Obradoiro y los sevillanos tendrían ganado el average particular. Y de confirmarse la derrota de Tecnyconta quedarían los tres equipos empatados. Incluso de saltar la sorpresa en Badalona, la Penya quedaría con solo una victoria más y un partido menos que los otros tres. De darse estos segundos resultados, las dos jornadas que quedan serían tremendamente tensas y emocionantes.

EL PARTIDO

Los béticos llegan en una racha de 13 derrotas en las últimas 14 jornadas mientras que los obradoiristas han ganado tres de sus últimos seis partidos. En teoría, los gallegos llegan en un momento de forma mucho mejor, pero esto puede ser engañoso por el cambio de cromos que han realizado los sevillanos. Alejandro Martínez sustituyó a Zan Tabak hace menos de un mes y el recién llegado Troy DeVries ya fue el mejor anotador del equipo y el más valorado en su segundo partido. Estos cambios no les han servido para ganar pero hay que tener en cuenta la dureza de sus rivales y si se ha visto cierta mejoría en el juego.

Pero para saber las sensaciones que transmite este remozado Betis, nada mejor que leer el gran artículo que le dedica nuestro colaborador Borja de Diego: ¿Le queda pulso al Real Betis Energía Plus?

En contraposición a esa calma chicha que transmite el club sevillano a su entorno, el Obra, acostumbrado a estas lides, está movilizando a toda su afición, que ya aporta ideas y autogestión a la hora de transmitir todo su ánimo al equipo en un momento tan importante de la temporada, como nos cuenta Óscar de la Fuente en su artículo del Correo Gallego. Como siempre los obradoiristas hacen gala de imaginación, iniciativa y sentido del humor a la hora de dar su apoyo a la plantilla:

-#QuedadaSARvation para recibir a los jugadores

-#SARvationArmy

-Propuesta para ir al partido todos de blanco..



¿TE LO VAS A PERDER? pic.twitter.com/dzibuvxsWi — Tiro Libre Scq (@TiroLibreScq) 3 de mayo de 2017

Precisamente en estos temas está la primera clave del partido: la gestión de las emociones. El Obradoiro pondrá de su parte todo ese apoyo de su gran afición y su experiencia en batallar año tras año por la permanencia y el Betis parece que opondrá esa serenidad que está transmitiendo su nuevo entrenador. El equipo que sea capaz de aprovechar esas sensaciones a la hora de superar los momentos duros que habrá a lo largo del partido tendrá mucho ganado.

En lo puramente deportivo, el juego interior de los compostelanos parece superior con la mezcla de un regular Pustovyi, un trabajador Nacho Llovet, la vuelta antes de lo esperado de Rosco Allen, la experiencia de Maric y el nuevo descubrimiento de cada año, Shayne Whittington, que a pesar de su mal partido contra Valencia está siendo el estilete del equipo en esta fase decisiva. Pero si buscamos un líder hay que mirar a la posición de base. Mickey McConnell está realizando una gran temporada y es claramente el jugador clave del equipo.

Mickey McConnell (ACBPhoto/Jorge Marqués)

La pena es que al buen trabajo de base y pívots no siempre se están sumando aleros y escoltas. El juego exterior está siendo muy irregular. Bendzius ejerció de jugador ancla del equipo durante unos cuantos partidos pero lleva varios sin estar muy acertado en el tiro. Dulkys y Yusta fueron los mejores en la gran victoria contra Bilbao pero no han mantenido el nivel en los siguientes y la temporada llena de lesiones de Urtasun no le ha permitido coger un ritmo regular de juego.

Trent Lockett concentrado antes de lanzar un tiro libre. Foto: ACB Photo

En el Betis es todo lo contrario: sus jugadores más fiables son los aleros. Lockett está siendo muy regular los últimos partidos, el exobradoirista Alfonso Sanchez aporta trabajo y veteranía, y Stojanovski es un gran jugador aunque está teniendo menos protagonismo en esta fase de la liga. Y el que puede ser jugador clave es Troy DeVries. Su fichaje parece hecho a proposito para este partido. El Obradoiro sufre mucho con los escoltas buenos tiradores de tres puntos. La defensa del triple en general, siendo el equipo que mas aciertos recibe y con mejor porcentaje de sus rivales, es un lastre con el que lleva peleando el equipo todo el año. Y donde más sufre es el puesto de escolta: Smith, Todorovic y Baron han sido los mejores de sus equipos en sus partidos contra los compostelanos.

Aunque no están en el mejor momento de forma, también pueden ser jugadores importantes Radicevic y Malhabasic, que tuvieron mucho peso ofensivo en los sevillanos en otras fases del campeonato. Y a tener en cuenta la experiencia del recien llegado Carlos Cabezas, que puede aprovechar bien la floja defensa de bases de los santiagueses.

Está vez no vamos a analizar ahora el calendario que les queda a los dos, porque el resultado del propio partido marcará claramente lo que viene a continuación en la lucha por la permanencia.