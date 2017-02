San Emeterio anula el partidazo de Tomic y Valencia Basket jugará la final

EL CAMBIO TÁCTICO DE BARTZOKAS NO FUNCIONA Y SAN EMETERIO LO APROVECHA: Rice, Renfroe, Eriksson, Vezenkov y Diagne han salido de titulares por parte del Barça hoy, y este cambio táctico no le ha salido del todo bien a Bartzokas, ya que en 3 minutos de juego Valencia Basket ya ganaba 0-7. La idea ha sido que Renfroe bajara el balón para dosificar a Rice, pero 3 puntos -de Rice- en 4 minutos han hecho reaccionar al técnico heleno, que ha sacado a Tomic. Ha sido entrar el pívot croata y empezar la remontada: palmeo para que su equipo coja un rebote ofensivo, una asistencia y un mate para colocar el 13-11 y obligar a Pedro Martínez a pedir un tiempo muerto. Aun así, un descomunal San Emeterio -10 puntos en este cuarto- ha sostenido bien al conjunto valenciano y, con sus puntos, ha cortado de raíz la reacción blaugrana. Al final del primer cuarto, un triplazo de Vezenkov desde más de 8 metros ha dejado el marcador en 17-19, a favor de Valencia Basket.

EMPIEZA COMO ACABA Y VALENCIA BASKET NO TERMINA DE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES: Vaya forma de acabar, y vaya manera de empezar. El ala-pívot búlgaro estaba enchufado y así lo ha demostrado ya en la primera jugada, en la que ha anotado otro triple y ha contrarrestado el "efecto San Emeterio" del primer cuarto. Los mejores minutos de FC Barcelona Lassa estaban siendo sin Rice en pista y, Tomic de nuevo, ha colocado la máxima diferencia de los blaugrana hasta el momento (24-19, min. 14). En estos minutos, se ha producido un intercambio de canastas, algo que siempre favorece al equipo que va ganando. Curiosamente, en el minuto 16 ha entrado Rice, ¿y qué ha pasado? Que hemos pasado del 31-21 en ese mismo minuto al 33-29 merced a un triple de Van Rossom dos minutos después. Después de un tiempo muerto solicitado por Bartzokas, Valencia Basket no ha sabido seguir ese ritmo alegre y coral y se ha ido por debajo en el marcador al descanso (38-29).

OTRO MAL INICIO DEL BARÇA Y RAFA MARTINEZ SACA LA METRALLETA: Si pierdes de 9 al descanso, no debes bajar los brazos, tengas delante a quien tengas. Aunque se avecine una tarea algo difícil, si tienes a Rafa Martínez en el equipo, la empresa se convierte en un asunto más fácil de lo que parece. 3 triples consecutivos del escolta catalán han puesto por delante a los de Pedro Martínez (41-46, min. 26), que han aprovechado otro inicio frío de los azulgrana, como ya ha ocurrido en el primer periodo. El triple ha sido una constante en este cuarto y, a decir verdad, ha sido la mejor arma -y la más efectiva- para mantener la renta (46-56, min. 29): primero Rafa Martínez y Oriola han sido los más destacados del equipo "taronja" en un cuarto en el que el aro parecía una piscina para los triplistas. El cuarto ha acabado con un parcial de 13 a 31 para Valencia Basket. Pero, precisamente gracias a un tiro desde más allá del arco de Koponen en el último segundo, el conjunto catalán ha recortado distancias y ha afrontado el último cuarto por dejabo de la barrera psicológica de los 10 puntos (51-59).

APARECE MUNFORD, PERO VALENCIA BASKET RESISTE Y VA A LA FINAL: Sí, ha aparecido Munford, ¡y en qué momento! 5 puntos casi consecutivos, robos de balones y activo en defensa: así ha sido la mejor actuación del jugador del Barça desde que llegó. Se han llegado a poner tan solo a 5 puntos tras los 11 de diferencia que había colocado Kravtsov. Él solito ha metido 7 puntos en el inicio del último cuarto y parecía estar sentenciado hasta que ha entrado en acción Munford.

Valencia Basket (Foto: ACB Photo)

A partir de ese momento, Valencia Basket ha demostrado una solidez defensiva y una eficacia ofensiva que hacía imposible otra remontada azulgrana: el resultado final ha sido de 67-76. Han sabido jugar como equipo y no se han puesto nerviosos cuando se ha apretado el partido, así que el justo vencedor de este encuentro se enfrentará al Real Madrid en la final de mañana.

¿ÚLTIMO PARTIDO DE BARTZOKAS EN EL BANQUILLO DEL FC BARCELONA LASSA? DE LA FUENTE CONFÍA: La derrota de hoy ha dejado sin opciones de lograr el primer gran título de la temporada. En el mismo escenario en el que se quedó a las puertas de la Supercopa, hoy el Barça no ha sido mentalmente fuerte para acabar de rematar la faena de la remontada. Ha habido una tímida reacción, pero la solidez de los valencianos ha dejado sin opciones a los de Bartzokas. Esto plantea la posibilidad de que se haya acabado la paciencia en el club catalán. Hace pocos días, la directiva parecía estar convencida de que el técnico heleno sería entrenador del FC Barcelona Lassa el tiempo que durase el contrato, pero el haber caído en las semifinales quizás condicione ese presupuesto. Se van reduciendo las opciones de lograr alguno de los 3 títulos y eso la afición lo sabe: el calór de la afición no se ha hecho notar en ningún momento. Pese a ello, Rodrigo de la Fuente ha hablado y ha dejado claro que siguen confiando en Bartzokas.

REACCIONES

Giorgos Bartzokas: "Ayer intentamos ser consistentes y creo que lo fuimos; hoy lo hemos intentado, pero jugadores como Oleson o Perperoglou no han podido jugar y eso se ha notado. Nuestra defensa en el tercer cuarto ha sido mala: hemos perdido el ritmo y el control. Por su parte, Valencia Basket ha dominado el campo abierto y, aunque en el último cuarto hemos intentado volver al partido, hemos perdido nuestras oportunidades. Estoy contento porque ha habido esfuerzo; hemos tenido menos tiempo para descansar y hemos tenido menos jugadores que otros equipos".

"Estoy aquí para apoyar al equipo y para intentar que mejore. Hay cosas que puedo controlar y otras que no. Voy a intentar que cambie la mentalidad".

Ante Tomic: "No hay mucho que decir. Hoy ha sido todo lo contrario a ayer: hemos jugado un buen primer tiempo, controlando el ritmo, pero en el tercer cuarto hemos bajado tanto en defensa como en ataque. En el último cuarto, hemos buscado tiros rápidos y hemos tomado más riesgos, pero no hemos conseguido ganar. Sobre las lesiones no sé qué más decir. Nos cuesta entrenar, nos cuesta jugar, pero es así y no podemos cambiar nada".

Pedro Martínez: "El no meter nos ha llevado a una mala dinámica defensiva y ellos lo han aprovechado. Pero el equipo ha dado un paso adelante en el tercer cuarto y ha sido excelente. Les hemos hecho pasar un mal momento: el basket es un deporte muy anímico y en una competición como esta estar acertado te da mucho".

"En el descanso, me han animado mucho las caras de los jugadores. Las miradas eran de creer y de intentarlo. Me han dado buenas sensaciones".

Fernando San Emeterio: "Todos hemos aportado, todos hemos sumado y eso es importante. Hemos ganado a un gran equipo, pero ahora hay que pasar de página y pensar en que mañana nos enfrentamos a otro gran equipo".